Украинские спасатели получили спецмашины от Китая

Украинские спасатели получили 52 единицы спецтехники Фото: Скриншот с видео МВД Украины

26 декабря спасатели Украины получили 52 единицы спецтехники от правительства Китая.

Среди машин есть пожарные машины, грейдеры, бульдозеры и автокраны, сообщает глава МВД Арсен Аваков в Twitter.

"В рамках уже второго совместного проекту Правительство КНР передало ДСНС 52 единицы специальной аварийно-спасательной техники, что значительно повысит эффективность работы наших спасателей", - сказал Аваков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина изготовила в семь раз меньше авто, чем Казахстан

Пока неизвестно, какие именно подразделения получат новые автомобили.

В начале декабря 2019 Нацполиция получила почти 90 патрульных авто от Посольства США. Часть машин передадут полиции территориальных общин.