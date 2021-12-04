Украинские полярники сняли на видео солнечное затмение над Антарктидой

Полное солнечное затмение бывает раз в 18 лет. Фото: скриншот с видео

4 декабря украинские полярники наблюдали над антарктической станцией "Академик Вернадский" полное солнечное затмение, которое бывает раз в 18 лет.

Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра на странице в Facebook.

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"Украинские ученые с коллегами из всемирно известной обсерватории Haystack Массачусетского технологического института (США) заранее подготовились, чтобы зафиксировать и проанализировать процесс затмения", - говорится в сообщении.

Ученые объяснили, в чем уникальность такого явления. Когда среди летнего антарктического дня (а в Южном полушарии сейчас лето) тень от Луны полностью заступает солнечный диск, то ночная тьма охватывает все околоземное пространство от поверхности до ионосферы, создавая нестандартные условия для распространения радиоволн. В такой момент можно услышать радиостанции на рекордном расстоянии более 15 тыс. км и зарегистрировать излучение сверхмощных молний из Южной Америки, которое обычно добегает до станции лишь глубокой ночью.

Мужчина из США запечатлел частичное лунное затмение, которое стало самым длинным за последние 500 лет. Астрофотограф поделился невероятной фотографией с полным путем светила на небе.