Невероятная красота: фотограф показал самое длинное лунное затмение за 500 лет

Мужчина из США запечатлел частичное лунное затмение, которое стало самым длинным за последние 500 лет. Астрофотограф поделился невероятной фотографией с полным путем светила на небе.

Чтобы создать впечатляющее фото, американец Эндрю Маккарти снял тысячи изображений ночного неба и Луны. В результате художник получил феноменальную фотографию затемненной Луны.

Идея изобразить полное лунное затмение пришла к фотографу еще в мае 2021 года. Тогда художник начал работу над проектом.

На создание и объединение фотографий ушло более полугода. Географическое расположение ограничивало действия автора, но он поймал мгновения полного солнечного затмения.

Изображение с 7 лунами выглядит очень нетипично – светила словно летят птичьим клином.

19 ноября в мире наблюдали самое длительное за 580 лет частичное лунное затмение, которое еще называют "кровавой луной". Последний раз такое небесное явление происходило в 1440 году.