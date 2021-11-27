Невероятная красота: фотограф показал самое длинное лунное затмение за 500 лет

Мужчина из США запечатлел частичное лунное затмение, которое стало самым длинным за последние 500 лет. Астрофотограф поделился невероятной фотографией с полным путем светила на небе.
Чтобы создать впечатляющее фото, американец Эндрю Маккарти снял тысячи изображений ночного неба и Луны. В результате художник получил феноменальную фотографию затемненной Луны.
Идея изобразить полное лунное затмение пришла к фотографу еще в мае 2021 года. Тогда художник начал работу над проектом.
На создание и объединение фотографий ушло более полугода. Географическое расположение ограничивало действия автора, но он поймал мгновения полного солнечного затмения.
Изображение с 7 лунами выглядит очень нетипично – светила словно летят птичьим клином.
19 ноября в мире наблюдали самое длительное за 580 лет частичное лунное затмение, которое еще называют "кровавой луной". Последний раз такое небесное явление происходило в 1440 году.
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