Украинские полярники приобрели легендарный ледокол: просят помочь с названием

19 августа Украина приобрела легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс".

Пока идет переоформление документов, полярники предлагают украинцам присоединиться к выбору нового названия для ледокола. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

После переоформления документов судно под украинским флагом отправится из Дании, где базируется в Украину. Ледокол должен прийти в Одессу в начале осени.

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Предложения нового названия будут принимать до 29 августа этого года. Лучшие три идеи отметят уникальными подарками: наборами открыток с фотографиями к 25-летию станции "Академик Вернадский".

Ледокол "Джеймс Кларк Росс" спустили на воду в 1990 году. Судно назвали в честь британского военного моряка и исследователя, который в XIX веке совершил самую большую для своего времени экспедицию в Антарктику и участвовал в поисках пропавшей экспедиции Франклина в Арктике.

В течение 30 лет он был платформой для биологических, океанографических и геофизических исследований. Он принимал участие в первом международном исследовании оценки запасов криля в атлантической части Южного океана.

Именно этот ледокол привез первую украинскую антарктическую экспедицию в 1996 году.

Новое судно позволит украинским полярникам заниматься океанографические исследования в Арктике и изучать изменения климата в полярных регионах

На сайте британской антарктической экспедиции можно попасть на виртуальную экспедицию ледоколом.

На украинскую станцию "Академик Вернадский" возле Антарктического полуострова, пришла зима. Члены экспедиции отмечают сильный ветер, снегопад, мороз, передает Национальный антарктический научный центр. Непогода началась на острове Галиндез ночью 10 августа. Поднялся ветер до 33 м/с, начался снегопад, а температура воздуха опустилась.