Украинские полицейские получили электрошокеры, как у американских копов

Правоохранители начали тестировать электрошокеры. Фото: Wikipedia

Национальная полиция получила 200 электрошокеров Taser.

Правоохранители уже начали освоение и тренировки с ними, сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в Facebook.

"Национальная полиция Украины получила и начала освоение и тренировки с первыми 200 спецсредств электропроводящего действия Taser", - написали в сообщении.

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По его словам, это медико-сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает активного правонарушителя, но, в отличие от боевых или травматических пистолетов, не причиняет жертве тяжелых, опасных для жизни и здоровья огнестрельных ранений.

Украинские полицейские вместо дубинок получат электрошокеры. Перед тем правоохранители должны получить разряд током. Электрошокеры стоят около $2300 за штуку.