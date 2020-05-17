Полицейским будут выдавать электрошокеры, но после боевого крещения

Для полиции покупают электрошокеры по $ 2300. Фото: iok.com.ua

Украинские полицейские вместо дубинок получат электрошокеры. Перед тем правоохранители должны получить разряд током.

Об этом сказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в интервью "Сегодня".

"ринято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно", - сказал Геращенко.

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Электрошокеры стоят около $2300 за штуку. Полиция должна получить первую партию осенью. В МВД надеются, что каждый наряд полиции будет обеспечен электрошокером.

"Электрошокер – гораздо щадящий метод остановки правонарушителя, чем использование дубинки. В момент, когда человек сопротивляется полицейскому, последний, сам того не желая нанести травму, может попасть в те места, удар по которым приносит излишние страдания", - добавил Геращенко.

В Донецкой области судят трех полицейских, которые выбивали из 18-летнего парня признание. Пытки продолжались почти 4 часа. Били резиновой дубинкой, угрожали электрошокером, связывали руки и ноги клейкой лентой, лишали возможности дышать.