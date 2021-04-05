Украинские полицейские будут охранять чемпионат мира по футболу

Украинский полицейских отправляют в Катар. Фото: УП

Украинские полицейские будут следить за порядком во время проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после поездки в Катар, где и пройдут матчи.

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"В следующем году будет чемпионат мира по футболу в государстве Катар и наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопасности ситуации на улицах страны в течение мероприятия. Наших уже берут как лучших", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. На переговоры прибыл с женой Еленой, министрами иностранных дел Николаем Кулебой, внутренних дел Арсеном Аваковым, политики и продовольствия Романом Лещенко, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и помощником Сергеем Шефиром. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества, конкретные совместные проекты.