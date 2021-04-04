Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленойприбыл с официальным визитом в Катар.

Об этом сообщает пресс служба главы государства в Facebook.

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Президент встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.

Планируется также подписание ряда важных двусторонних документов.

Украинские дипломаты и Офис президента усиленно работают над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.