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воскресенье, 04 апреля 2021 18:19

Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
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Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленойприбыл с официальным визитом в Катар.

Об этом сообщает пресс служба главы государства в Facebook.

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Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в Катар. Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в Катар. Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в Катар. Фото: president.gov.ua

Президент встретится с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани.

Планируется также подписание ряда важных двусторонних документов.

Украинские дипломаты и Офис президента усиленно работают над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

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