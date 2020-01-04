Украинские марки признали самыми красивыми в Европе

Укрпочта победила в конкурсе "Лучшая марка Европы - выбор коллекционера 2019".

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"Благодаря вашей поддержке, украинские почтовые марки по программе Европа на тему "Птицы": "Белый Аист" и Соловей восточный" авторства Натальи Кохаль стали лидерами голосования и завоевали золото", - сообщает пресс-служба госпредприятия на своей странице в Facebook.

Автор: facebook.com/ukrposhta Марки с аистами и соловьями признали лучшими в Европе

Автор: facebook.com/ukrposhta Марки с аистами и соловьями признали лучшими в Европе

Укрпочта с 1 января повысила тарифы на почтовые отправления по всей Украине. Отправить посылку станет на 10–12,5% дороже. Тарифы на приоритетные отправления вырастут на 10%, на неприоритетные – на 12,5%. Об этом говорится в решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.