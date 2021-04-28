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среда, 28 апреля 2021 16:13

Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу

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Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Киево-Печерскую лавру могут сделать ставропигией московского патриарха Кирилла. Фото: unsplash.com

Украинские православные лавры могут передать под прямое подчинение российскому патриарху Кириллу.

Есть три лавры - Киево-Печерская, Почаевская в Тернопольской области и Святогорская в Донецкой области. Все принадлежат Русской православной церкви в Украине, рассказала Gazeta.ua религиовед Людмила Филипович.

"Управляются митрополитом Онуфрием. Но есть намерения сделать их ставропигиальными и перевести в прямое подчинение московскому патриарху Кириллу. Например, как Корецкий монастырь на Ровенщине. Если так произойдет, то никогда не сможем их вернуть. Разве силой. Единственное, что радует - они находятся на нашей территории. Их нельзя взять на лопату и передвинуть в другую страну ", - сказала Филипович.

Для того чтобы вернуть святыни украинской церкви и украинскому народу, потребуется минимум 10-15 лет. Митрополит Епифаний поступает правильно, не ускоряя вопрос возвращения святынь.

"Не действует наскоком, не призывает сразу их отобрать силой. Потому что нужно выбить почву из-под ног у тех, кто заявляет будто в ПЦУ люди переходят в результате рейдерства. Тот же Путин никак не может понять, что это воля народа. Епифаний спокойный, обращается с миролюбивыми призывами и готов к диалогу. Однако этого не хочет другая сторона", - добавила эксперт.

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Русская церковь - единственный бастион, который остался у президента РФ в Украине, уверена религиовед.

"Епифаний это понимает. Знает, что силой заставить перейти невозможно. Все следует отвоевывать постепенно - и приходы, и влияние. Глава ПЦУ наращивает мышцы - готовит кадры, работает на коммуникацию с греками (имеется в виду Вселенский патриархат. - Gazeta.ua ). Потому что за ними стоит США. Когда Америка начнет бороться с Россией, то последняя не выдержит", - добавила Людмила Филипович.

Заявление о возвращении украинских лавр к ПЦУ митрополит Епифаний сделал несколько дней назад. Заметил, что петиция об этом набрала необходимое количество голосов на сайте президента. Однако владыка убежден, что спешить в этом вопросе не нужно чтобы не обострять религиозную ситуацию в Украине и не давать повода Владимиру Путину ввести войска.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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