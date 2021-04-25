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воскресенье, 25 апреля 2021 15:32

Епифаний считает, что все лавры в Украине будут принадлежать украинской церкви

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Епифаний считает, что все лавры в Украине будут принадлежать украинской церкви
Митрополит Епифаний / Wikipedia

Все православные лавры Украины, которые сейчас временно подчинены УПЦ Московского патриархата, обязательно принадлежать украинской церкви ПЦУ.

Такую уверенность выразил глава ПЦУ митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".

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Епифаний сказал, что украинские лавры обязательно принадлежать украинской церкви, но заострять тему именно сейчас - не время, учитывая усиление вооруженной агрессии России против Украины.

"Постоянно спрашиваем, когда наши украинские лавры будут принадлежать украинской церкви? Мы быстро собрали соответствующее количество голосов на сайте президента Украины, когда была соответствующая петиция. Этот вопрос в будущем решится в пользу ПЦУ. Но сейчас не имеем права обострять его. Видим, что происходит на границах. Путин ищет повод ввести войска. Поэтому это дело сейчас не время. Но в будущем с Божьей помощью, Господь создаст условия и эти лавры со временем власть передаст украинской церкви", - заявил Епифаний.

Электронная петиция с призывом к Зеленского прекратить использование Киево-Печерской Лавры УПЦ (МП) путем расторжения договора аренды и передать ее в пользование ПЦУ была размещена на сайте электронных петиций 15 апреля. 29 апреля она набрала необходимое количество голосов для рассмотрения. В общем подписали петицию 27505 Украинский. Президент ответил на нее, отметив, что объектами госсобственности управляет правительство.

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Дата
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