Зоя Звиняцковская, историк моды и стилист Марины Порошенко презентовала книгу "In Progress: дресс-код Украины эпохи независимости в художественном арсенале в Киеве 16 января. Около 18:00 на мероприятие начали сходиться гости. На фуршете угощали белым вином. Автор книги была одета в черный костюм с брюками-клеш и красным свитером.
"20 лет я работала журналисткой и писала о моде. Дружила с дизайнерами 90-х годов. У меня накопилось большое количество фото, контактов и информации", - говорит 49-летняя Звиняцковская. "Создала собственный архив. Но захотела сделать альбом об украинской моде. Когда просмотрела фотографии через 20 лет, то подумала, что лучшее, что я могу сделать для украинской моды - это сжечь их. Они выглядели ужасно. Думала, как я могла принимать в этом участие. Затем изменила отношение к ним.
Когда просмотрела фотографии через 20 лет, то подумала, что лучшее, что я могу сделать для украинской моды - это сжечь их
На них нельзя смотреть как на французский моду. Они не хуже, они другие. Украинская мода - это как купить кота и спрашивать, почему он не лает. Когда я это поняла, то все пошло как надо. Наша мода является частью культурной Европы. Международное сообщество разделяет мир на Западную Европу и Африку в которой все катастрофически. Между ними есть что-то, на что не смотрят. Мы не плохой отпечаток Западной Европы, а личность со своей собственной ментальностью. У нас другая мода, культура, стремление и представления. С этой точки зрения наша мода идеальная", - говорит Звиняцковская.
Женщина в коричневом шубе с сияющей брошью и массивными красными бусами пьет вино и рассказывает коллеге о своей диссертации.
"Я пишу о моде. Пришла к Звиняцькивськои, как к своему кумиру. Модные советы, которые писали 100 лет назад не изменились и сейчас", - говорит 28-летняя Кристина Астапцева, научный сотрудник библиотеки Вернадского. "Чтобы стильно одеваться не надо перегружать себя элементами. Этнические мотивы в одежде всегда очень популярны. Наша культура предлагает цыганщину," Пшонкастайл ". Когда иду по улице, то хочу всех переодеть. Потом думаю о том, что по человеку сразу видно, что в нее в душе. Если хаотично одета, у нее и в душе беспорядок ".
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Коллега женщины 57-летняя Евгения Коцюба стоит рядом, стыдливо улыбается и кивает. Одетая в белую кофту, коричневые брюки с цветами, черную жилетку и коричневые сапоги.
"Посмотрите на мою колижанку. Сразу видно, что Евгения Юрьевна разноплановая личность. Ее жилетка из натуральной шерсти. На одежде флористический орнамент. Она разбирается в этностиле и хороших материалах. Бархатные брючки - это вечный королевский материал. Замшевая обувь удобная, потому что она бегает Киевом . Оно не является крикливым но не вырывается из образа. Евгения Юрьевна одета не только стильно, но и удобно, чтобы выдержать напряженный рабочий график. В Европе так все ходят. У нас самая стильная Марина Порошенко. Очень светлая и позитивный человек. Даже сейчас не позволяет себе понижать планку".
Модные советы, которые писали 100 лет назад не изменились и сейчас
Высокий мужчина в длинном пальто бордового цвета с выбитой прядью темных волос рассказывает друзьям, как работал над книгой.
"Сначала делал фотографии в книгу, а потом дизайн, хотя сам я художник - портретист", - говорит 23-летний Глеб Муха, дизайнер книги. "Скачал программу на компьютер и сделал 2 разворота в стиле итальянских журналов "Vogue". Тегнув Зою в Фейсбуке. Она спросила в каком журнале это было. Признался, что полчаса назад скачал программу впервые. После знакомства доверила сделать мне эту книгу. Она не об одежде, а об идеологии людей и изменении представлений в обществе. Мода становится частью культуры. Эскизы своей одежды я рисую сам. Нравится что-то придумывать. Пока молодой, то можно одевать странные вещи. Шею их в ателье".
Его собеседник одет в светлые расширенные книзу джинсы, белый свитер с цветами и рюкзак того же цвета с ремешками подпоясанными на талии.
"Надел штаны моей бабушки, она купила их в 1984 году. Свитер и рюкзак брендовые. Кеды купил на распродаже в Копенгагене", - говорит 29-летний Антон Яременко, редактор отдела моды украинской версии журнала "Harper's Bazaar". "Для меня главное, чтобы вещь нравилась. До сих пор ношу рубашку, которую мама купила на секонд-хенде за 5 гривен. Украинцы очень любят все модное. Страна стала участником глобальной индустрии моды. Мне нравятся 2 последних первые леди. Они стильные и надевают вещи украинских дизайнеров".
До сих пор ношу рубашку, которую мама купила на секонд-хенде за 5 гривен
Женщина в длинной черной шубе с темными волосами до плеч восторженно начала рассматривать штаны от бабушки Яременко.
"Украинцы классные, потому что из любого ресурса пытаются сделать стильный образ. Модными их не считаю по сравнению с европейцами", - говорит Дария Сипигина, соавтор книги. "Для меня главное, чтобы вещь нравилась. Бренд не столь важен. Шубу из натурального меха купила в секонд-хенде лет в 10. Считаю это разумным потреблением. Винтажные серьги приобрела в Америке. Там это никому не нужно, а я люблю такие вещи" .
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Около 18:30 начинается презентация. На сцене Звиняцковская на большом экране показывает фото из коллекций украинских дизайнеров, начиная с 1991 года и до современности. На стуле рядом Андре Тан комментирует фото. С большинством дизайнеров знаком лично. Одет в пальто, свитер и брюки светло-коричневого цвета.
"Украинцы самые модные из всех стран СНГ, кроме прибалтов. Те всегда выделялись. Одежда - это искусство, а не потребление", - говорит 37-летний Андре Тан, дизайнер. "Чтобы создать что-то новое нужно сначала знать историю моды и анализировать все, что происходит в мире. Сейчас появилось большое количество дизайнеров, которые решили, что они дизайнеры. Если раньше жены олигархов хотели петь на эстраде и открывать салоны красоты, то сейчас они открывают свой бренд или ателье. Поэтому падает уровень культуры. Поэтому людям кажется, что стать дизайнером может кто угодно".
Об Андре Тане сняли документальный фильм, где он играет себя. Премьера запланирована на 8 марта 2020 года.
"В фильме рассказываю о том, какой путь должен пройти дизайнер к славе и признанию. Многие считают, что мода - это красивый бизнес, где все легко. Я не просыпаюсь в 12:00 с бокалом шампанского. В фильме рассказываю, что работа дизайнера - это ежедневный труд. До этого снялся в 5 фильмах, поэтому сложно не было. Камеры и люди снимали в офисе в течение полугода. Это отвлекало мою команду и создавало дискомфорт. Мода - это искусство. Она как губка впитывает в себя все, что происходит в обществе. Певица через голос, а дизайнер через новые образы и силуэты. Мы поднимаем важные темы. В своем творчестве я агитировал против наркотиков и за сохранение экологии. Мода - это прекрасный рупор".
Я не просыпаюсь в 12:00 с бокалом шампанского
После презентации несколько гостей подошло к Звиняцковской, чтобы сфотографироваться и подписать только приобретенные книги ее авторства. Стоимость одной - 990 гривен. Девушка лет 16 в серых брюках с высокой талией восторженно подбегает к автору. Просится стать ее ассистенткой. Звиняцковская фотографирует ее номер телефона.
"У меня 1200 фото кота. Вы не сможете с ним конкурировать. Боюсь, что потеряю номер. Лучше напишите мне о себе так, чтобы я вас вспомнила", - смеется Звиняцковская и оставляет девушке свой номер.
Концертное платье от Анны Бублик и зеркальный лошадь Оли Поляковой представлен на выставке "IN PROGRESS. Дресс-код Украины времен независимости" в "Художественном Арсенале" рядом с инаугурационной платьем Первой леди Украины.
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