Зоя Звиняцковская, историк моды и стилист Марины Порошенко презентовала книгу "In Progress: дресс-код Украины эпохи независимости в художественном арсенале в Киеве 16 января. Около 18:00 на мероприятие начали сходиться гости. На фуршете угощали белым вином. Автор книги была одета в черный костюм с брюками-клеш и красным свитером.

"20 лет я работала журналисткой и писала о моде. Дружила с дизайнерами 90-х годов. У меня накопилось большое количество фото, контактов и информации", - говорит 49-летняя Звиняцковская. "Создала собственный архив. Но захотела сделать альбом об украинской моде. Когда просмотрела фотографии через 20 лет, то подумала, что лучшее, что я могу сделать для украинской моды - это сжечь их. Они выглядели ужасно. Думала, как я могла принимать в этом участие. Затем изменила отношение к ним.

Когда просмотрела фотографии через 20 лет, то подумала, что лучшее, что я могу сделать для украинской моды - это сжечь их

На них нельзя смотреть как на французский моду. Они не хуже, они другие. Украинская мода - это как купить кота и спрашивать, почему он не лает. Когда я это поняла, то все пошло как надо. Наша мода является частью культурной Европы. Международное сообщество разделяет мир на Западную Европу и Африку в которой все катастрофически. Между ними есть что-то, на что не смотрят. Мы не плохой отпечаток Западной Европы, а личность со своей собственной ментальностью. У нас другая мода, культура, стремление и представления. С этой точки зрения наша мода идеальная", - говорит Звиняцковская.

Автор: Тарас Подолян Стоимость книги Звиняцковской 990 гривен

Женщина в коричневом шубе с сияющей брошью и массивными красными бусами пьет вино и рассказывает коллеге о своей диссертации.

"Я пишу о моде. Пришла к Звиняцькивськои, как к своему кумиру. Модные советы, которые писали 100 лет назад не изменились и сейчас", - говорит 28-летняя Кристина Астапцева, научный сотрудник библиотеки Вернадского. "Чтобы стильно одеваться не надо перегружать себя элементами. Этнические мотивы в одежде всегда очень популярны. Наша культура предлагает цыганщину," Пшонкастайл ". Когда иду по улице, то хочу всех переодеть. Потом думаю о том, что по человеку сразу видно, что в нее в душе. Если хаотично одета, у нее и в душе беспорядок ".

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Автор: Тарас Подолян Научные работники библиотеки Вернадского пришли на презентацию книги Звиняцькивськои как к кумиру

Коллега женщины 57-летняя Евгения Коцюба стоит рядом, стыдливо улыбается и кивает. Одетая в белую кофту, коричневые брюки с цветами, черную жилетку и коричневые сапоги.

"Посмотрите на мою колижанку. Сразу видно, что Евгения Юрьевна разноплановая личность. Ее жилетка из натуральной шерсти. На одежде флористический орнамент. Она разбирается в этностиле и хороших материалах. Бархатные брючки - это вечный королевский материал. Замшевая обувь удобная, потому что она бегает Киевом . Оно не является крикливым но не вырывается из образа. Евгения Юрьевна одета не только стильно, но и удобно, чтобы выдержать напряженный рабочий график. В Европе так все ходят. У нас самая стильная Марина Порошенко. Очень светлая и позитивный человек. Даже сейчас не позволяет себе понижать планку".

Модные советы, которые писали 100 лет назад не изменились и сейчас

Высокий мужчина в длинном пальто бордового цвета с выбитой прядью темных волос рассказывает друзьям, как работал над книгой.

"Сначала делал фотографии в книгу, а потом дизайн, хотя сам я художник - портретист", - говорит 23-летний Глеб Муха, дизайнер книги. "Скачал программу на компьютер и сделал 2 разворота в стиле итальянских журналов "Vogue". Тегнув Зою в Фейсбуке. Она спросила в каком журнале это было. Признался, что полчаса назад скачал программу впервые. После знакомства доверила сделать мне эту книгу. Она не об одежде, а об идеологии людей и изменении представлений в обществе. Мода становится частью культуры. Эскизы своей одежды я рисую сам. Нравится что-то придумывать. Пока молодой, то можно одевать странные вещи. Шею их в ателье".

Автор: Тарас Подолян Дизайнер книги Глеб Муха сам рисует эскизы своей одежды

Его собеседник одет в светлые расширенные книзу джинсы, белый свитер с цветами и рюкзак того же цвета с ремешками подпоясанными на талии.

"Надел штаны моей бабушки, она купила их в 1984 году. Свитер и рюкзак брендовые. Кеды купил на распродаже в Копенгагене", - говорит 29-летний Антон Яременко, редактор отдела моды украинской версии журнала "Harper's Bazaar". "Для меня главное, чтобы вещь нравилась. До сих пор ношу рубашку, которую мама купила на секонд-хенде за 5 гривен. Украинцы очень любят все модное. Страна стала участником глобальной индустрии моды. Мне нравятся 2 последних первые леди. Они стильные и надевают вещи украинских дизайнеров".

До сих пор ношу рубашку, которую мама купила на секонд-хенде за 5 гривен

Женщина в длинной черной шубе с темными волосами до плеч восторженно начала рассматривать штаны от бабушки Яременко.

"Украинцы классные, потому что из любого ресурса пытаются сделать стильный образ. Модными их не считаю по сравнению с европейцами", - говорит Дария Сипигина, соавтор книги. "Для меня главное, чтобы вещь нравилась. Бренд не столь важен. Шубу из натурального меха купила в секонд-хенде лет в 10. Считаю это разумным потреблением. Винтажные серьги приобрела в Америке. Там это никому не нужно, а я люблю такие вещи" .

Автор: Тарас Подолян На сцене Звиняцковская на большом экране показывает фото из коллекций украинских дизайнеров, начиная с 1991 года и до современности

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Около 18:30 начинается презентация. На сцене Звиняцковская на большом экране показывает фото из коллекций украинских дизайнеров, начиная с 1991 года и до современности. На стуле рядом Андре Тан комментирует фото. С большинством дизайнеров знаком лично. Одет в пальто, свитер и брюки светло-коричневого цвета.

"Украинцы самые модные из всех стран СНГ, кроме прибалтов. Те всегда выделялись. Одежда - это искусство, а не потребление", - говорит 37-летний Андре Тан, дизайнер. "Чтобы создать что-то новое нужно сначала знать историю моды и анализировать все, что происходит в мире. Сейчас появилось большое количество дизайнеров, которые решили, что они дизайнеры. Если раньше жены олигархов хотели петь на эстраде и открывать салоны красоты, то сейчас они открывают свой бренд или ателье. Поэтому падает уровень культуры. Поэтому людям кажется, что стать дизайнером может кто угодно".

Автор: Тарас Подолян Дизайнер Андре Тан считает украинский модной нацией после прибалтов.

Об Андре Тане сняли документальный фильм, где он играет себя. Премьера запланирована на 8 марта 2020 года.

"В фильме рассказываю о том, какой путь должен пройти дизайнер к славе и признанию. Многие считают, что мода - это красивый бизнес, где все легко. Я не просыпаюсь в 12:00 с бокалом шампанского. В фильме рассказываю, что работа дизайнера - это ежедневный труд. До этого снялся в 5 фильмах, поэтому сложно не было. Камеры и люди снимали в офисе в течение полугода. Это отвлекало мою команду и создавало дискомфорт. Мода - это искусство. Она как губка впитывает в себя все, что происходит в обществе. Певица через голос, а дизайнер через новые образы и силуэты. Мы поднимаем важные темы. В своем творчестве я агитировал против наркотиков и за сохранение экологии. Мода - это прекрасный рупор".

Я не просыпаюсь в 12:00 с бокалом шампанского

После презентации несколько гостей подошло к Звиняцковской, чтобы сфотографироваться и подписать только приобретенные книги ее авторства. Стоимость одной - 990 гривен. Девушка лет 16 в серых брюках с высокой талией восторженно подбегает к автору. Просится стать ее ассистенткой. Звиняцковская фотографирует ее номер телефона.

Автор: Тарас Подолян После презентации несколько гостей подошло к Звиняцковской, чтобы сфотографироваться и подписать только приобретенные книги ее авторства

"У меня 1200 фото кота. Вы не сможете с ним конкурировать. Боюсь, что потеряю номер. Лучше напишите мне о себе так, чтобы я вас вспомнила", - смеется Звиняцковская и оставляет девушке свой номер.

Концертное платье от Анны Бублик и зеркальный лошадь Оли Поляковой представлен на выставке "IN PROGRESS. Дресс-код Украины времен независимости" в "Художественном Арсенале" рядом с инаугурационной платьем Первой леди Украины.