Украинская армия осуществила контратаку под Киевом- МВД

Сейчас на западной окраине города продолжаются бои Фото: Труха

Украинская армия провела контратаку под Киевом.

Сейчас на западной окраине города продолжаются бои, сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

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"Ночь была достаточно сложная, но в целом мы можем говорить о том, что украинская армия сделала контратаку под Киевом. Мы подвели пять танков. Утром в Киеве на западной окраине слышны были артиллерийские бои. Сейчас там происходят бои. Пока более подробной информации нет", - сказал в эфире Рады Вадим Денисенко.

Украинские защитники держат оборону Киева и готовы отражать атаку российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины утром 10 марта. "Группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и сдерживает определенные оборонные рубежи", - говорится в сообщении. Силы обороны Украины также продолжают удерживать наступление врага в Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений. Защищают Харьков и Ахтырку.