Украинские защитники готовы к бою за Киев – Генштаб ВСУ

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Украинские защитники держат оборону Киева и готовы отражать атаку российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины утром 10 марта.

"Группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и содержит определенные оборонные рубежи", - говорится в сообщении.

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