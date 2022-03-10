Украинские защитники готовы к бою за Киев – Генштаб ВСУ

Украинские защитники держат оборону Киева и готовы отражать атаку российских оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины утром 10 марта.
"Группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и содержит определенные оборонные рубежи", - говорится в сообщении.
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