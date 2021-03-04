Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше

Автор: facebook/Ольга Купець "У женщин есть таланты. Если их ограничивать и назначать руководителями предприятий только мужчин, то будет недоиспользование талантов"

Женщины могут стать скрытым ресурсом для развития Украины. Сейчас они выбирают преимущественно малый бизнес. Но ситуация меняется и со временем больше украинок придет в большой бизнес. Как это изменит страну и что мешает женщинам сегодня Gazeta.ua рассказывает Ольга Купец, доцентка Киевской школы экономики.

YouControl провели исследование, согласно которому в Украине женщины обладают 3% компаний с наибольшим доходом. Из 330 компаний только 11 - в собственности женщин. У 24 совладельцами являются одновременно женщины и мужчины. Треть компаний данные не дали. Почему бизнес в Украине - до сих пор преимущественно мужская сфера?

Есть несколько причин. Мы проводили исследования - канадско-украинский проект поддержки торговли и инвестиций - собирали данные в 2017-2018 годах. Анализировали маленький бизнес в 5 секторах: производство кондитерских изделий, мебели, одежды и обуви и ІТ. Спрашивали женщин и мужчин, есть ли какие-то барьеры. Большинство говорили, что связанных с полом барьеров нет. Но были ответы, что такие есть. Наибольшие проблемы - это двойная нагрузка и гендерные стереотипы. Наибольшие проблемы - это двойная нагрузка и гендерные стереотипы Под двойной нагрузкой надо понимать, что за женщинами закреплена роль сиделок, уборщиц, на них - большинство домашних дел, уход за детьми. А время ограничено. Чтобы вести бизнес, тем более - большой, нужно очень много времени. Поэтому женщины должны выбирать: либо семья, либо бизнес. Перед мужчинами такой выбор не стоит. Они могут вести бизнес, понимая, что жена занимается домашними делами, дети ухожены. Гендерные стереотипы - это когда говорят, что женщины имеют меньшую свободу. Одна женщина рассказывала, что мужчины главные вопросы решают в бане или кабаке. А бизнес-вумен не может в таком участвовать. Это основные проблемы, которые объясняют, почему в бизнесе меньше женщин. И чем больше сам бизнес, тем меньше там представительство женщин.

Вместе с тем в прошлом году женщины открыли на 5% больше ФЛП, чем мужчины. Почему так?

Это может быть связано с тем, что на рынке труда очень мало рабочих мест, которые бы давали возможность совмещать работу и семью. Поэтому они пытаются открывать мини-бизнес, чтобы обеспечивать себе автономность, которую имеют наемные работники.

Бытует мнение, что женщины у нас очень часто получают меньшую заработную плату, чем мужчины за идентичную работу. Это действительно так?

Таких данных нет. Чтобы это доказать, нужно найти женщину и мужчину с совершенно одинаковыми характеристиками: опытом работы, набором навыков, образованием. Это производительные характеристики, влияющие на заработную плату. Если взять женщину и мужчину 35 лет, с одинаковым уровнем образования, фактический опыт работы у них будет разный. Одной из основных причин разрыва в оплате труда может быть меньший опыт работы женщины из-за того, что у нее был перерыв в трудовой деятельности на декретный отпуск и отпуск по уходу за детьми. Это не только в Украине. Даже в скандинавских странах, где пытаются с этим бороться, все равно есть разрыв. Поэтому человек получает больше женщины на похожем рабочем месте.

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Во многих странах это запрещено законом. Смотрела карту, как распространялся этот запрет. Закон, который утверждает, что за одинаковую работу должна быть одинаковая оплата женщинам и мужчинам. В 1950 годах это было несколько стран в мире. Сейчас цвет карты изменился. К сожалению, Украины там нет. А в большинстве стран мира есть, особенно в развитых, если есть нарушения, можно идти в суд. В наших реалиях возникает вопрос: каким образом подавать в суд и есть ли вероятность выиграть, если работодатель руководит большой компанией и имеет деньги и связи?

Согласно исследованию YouControl, с 2010 года сокращается разрыв между количеством компаний, открытых мужчинами и женщинами. С чем это может быть связано?

Первое объяснение - вопросу гендерного равенства стали уделять много внимания. В 2010 году был проект международной организации труда, посвященный гендерному равенству. Проводили в различных сферах масштабную кампанию по содействию на рынке труда и государственной политике гендерного равенства. Затем создали должность представителя по гендерным вопросам в Кабмине. Плюс, женщины вступают в силу, отстаивают свои права. Чаще открывают и продвигают свой бизнес.

Молодые мужчины говорят, что им нужно с детьми сидеть, быть партнерами. Идет процесс адаптации

Какие еще условия могут этому способствовать?

Доступ к информации. Молодые женщины уже не так думают. Опрашивали мужчин о гендерных стереотипах - там было видно, что по возрастным категориям традиционные гендерные стереотипы преобладают среди мужчин старшего возраста. Молодые мужчины говорят, что им нужно с детьми сидеть, быть партнерами. Идет процесс адаптации. Новое поколение иначе думает. Молодежь быстрее адаптируется и открывает бизнес.

В нашем опросе также говорили, что кроме пола, возраст может быть одним из барьеров. Одна из женщин рассказывала, что ее воспринимали как девочку, не верили, что начала с нуля и сама открыла свой бизнес. Лишь со временем к ней стали относиться, как к бизнес-вумен. Когда растет количество женщин в предпринимательстве, можно говорить о созревании общества

Что даст для экономики и общества увеличение количества женщин в предпринимательстве?

Когда растет количество женщин в предпринимательстве, можно говорить о созревании общества. Исследования в развитых странах показывают: где есть гендерное равенство, там растет ВВП. Это связано с тем, что у женщин есть таланты. Если их ограничивать и назначать руководителями предприятий только мужчин, то будет недоиспользование талантов. Во многих странах продолжительность жизни мужчин меньше, чем женщин. В развитых - на 2-3 года. В Украине - на 10-11. Поэтому женщины могут дольше и эффективнее держать бизнес, чем мужчины.

Нужны ли законодательные изменения, чтобы открыть дорогу женщинам?

Законодательные изменения происходят. Но одно дело - закон на бумаге, а другое - как он работает. Основные проблемы, почему женщины не развивают бизнес, - это гендерные стереотипы и двойная нагрузка. При этом правительство много сделать не может. Это только воспитание поколений собственными примерами. Должно пройти время. Говорим об этом 10 лет и видим сдвиги. Еще через 10 лет вырастет новое поколение, воспитанное на других ценностях. Задача государства - создать такие условия, чтобы все вопросы решались цивилизованным путем. Это и судебная система, и борьба с коррупцией, уменьшить чрезмерные регуляторные процедуры. Это касается бизнеса и женщин, и мужчин.

В Украине среднемесячная зарплата женщин в 3-м квартале 2020-го составляет 10 409 грн, что составляет 78% зарплаты мужчин - 13 338 грн. Женщины в среднем зарабатывают на 22% меньше. Согласно социологическому опросу группы "Рейтинг", в Украине частично сохраняется стереотип, что мужчина управляет на работе, женщина - дома. 64% украинцев заявили, что женщины чаще готовят в их паре, а 56% опрошенных добавили, что и домашними делами чаще занимаются женщины. Относительно воспитания детей половина опрошенных также отметили, что этим занимаются оба.