Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше

 
Ексклюзивы
1/5
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Просмотров: 432
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 180
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1161
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1368
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 621
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1395
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2070
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 486
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3699
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 963
Фото
Все фото
5
9
7
4
7
&quot;Вдвое дешевле&quot; - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
"Вдвое дешевле" - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
Вокалист &quot;Бумбокс&quot; одел футболку с политическим подтекстом
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
На Закарпатье зацвели шафраны - атмосферные фото
На Закарпатье зацвели шафраны - атмосферные фото
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
&quot;Заборонено приймати ванну після десятої вечора&quot; – українка про життя в Швейцарії
"Заборонено приймати ванну після десятої вечора" – українка про життя в Швейцарії
Видео
Все видео
По улице города бродил страус
По улице города бродил страус
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Интервью
1/5
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.
Просмотров: 432
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 360
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 387
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 621
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
1 Просмотров: 522
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
понедельник, 08 марта 2021 10:00

Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше

  Комментировать
Автор: facebook/Ольга Купець
  "У женщин есть таланты. Если их ограничивать и назначать руководителями предприятий только мужчин, то будет недоиспользование талантов"
"У женщин есть таланты. Если их ограничивать и назначать руководителями предприятий только мужчин, то будет недоиспользование талантов"

Женщины могут стать скрытым ресурсом для развития Украины. Сейчас они выбирают преимущественно малый бизнес. Но ситуация меняется и со временем больше украинок придет в большой бизнес. Как это изменит страну и что мешает женщинам сегодня Gazeta.ua рассказывает Ольга Купец, доцентка Киевской школы экономики.

YouControl провели исследование, согласно которому в Украине женщины обладают 3% компаний с наибольшим доходом. Из 330 компаний только 11 - в собственности женщин. У 24 совладельцами являются одновременно женщины и мужчины. Треть компаний данные не дали. Почему бизнес в Украине - до сих пор преимущественно мужская сфера?

Есть несколько причин. Мы проводили исследования - канадско-украинский проект поддержки торговли и инвестиций - собирали данные в 2017-2018 годах. Анализировали маленький бизнес в 5 секторах: производство кондитерских изделий, мебели, одежды и обуви и ІТ. Спрашивали женщин и мужчин, есть ли какие-то барьеры. Большинство говорили, что связанных с полом барьеров нет. Но были ответы, что такие есть. Наибольшие проблемы - это двойная нагрузка и гендерные стереотипы.

Наибольшие проблемы - это двойная нагрузка и гендерные стереотипы

Под двойной нагрузкой надо понимать, что за женщинами закреплена роль сиделок, уборщиц, на них - большинство домашних дел, уход за детьми. А время ограничено. Чтобы вести бизнес, тем более - большой, нужно очень много времени. Поэтому женщины должны выбирать: либо семья, либо бизнес. Перед мужчинами такой выбор не стоит. Они могут вести бизнес, понимая, что жена занимается домашними делами, дети ухожены. Гендерные стереотипы - это когда говорят, что женщины имеют меньшую свободу. Одна женщина рассказывала, что мужчины главные вопросы решают в бане или кабаке. А бизнес-вумен не может в таком участвовать.

Это основные проблемы, которые объясняют, почему в бизнесе меньше женщин. И чем больше сам бизнес, тем меньше там представительство женщин.

Вместе с тем в прошлом году женщины открыли на 5% больше ФЛП, чем мужчины. Почему так?

Это может быть связано с тем, что на рынке труда очень мало рабочих мест, которые бы давали возможность совмещать работу и семью. Поэтому они пытаются открывать мини-бизнес, чтобы обеспечивать себе автономность, которую имеют наемные работники.

Бытует мнение, что женщины у нас очень часто получают меньшую заработную плату, чем мужчины за идентичную работу. Это действительно так?

Таких данных нет. Чтобы это доказать, нужно найти женщину и мужчину с совершенно одинаковыми характеристиками: опытом работы, набором навыков, образованием. Это производительные характеристики, влияющие на заработную плату.

Если взять женщину и мужчину 35 лет, с одинаковым уровнем образования, фактический опыт работы у них будет разный. Одной из основных причин разрыва в оплате труда может быть меньший опыт работы женщины из-за того, что у нее был перерыв в трудовой деятельности на декретный отпуск и отпуск по уходу за детьми. Это не только в Украине. Даже в скандинавских странах, где пытаются с этим бороться, все равно есть разрыв. Поэтому человек получает больше женщины на похожем рабочем месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто в доме хозяин: украинцев спросили о гендерных ролях и стереотипах

Во многих странах это запрещено законом. Смотрела карту, как распространялся этот запрет. Закон, который утверждает, что за одинаковую работу должна быть одинаковая оплата женщинам и мужчинам. В 1950 годах это было несколько стран в мире. Сейчас цвет карты изменился. К сожалению, Украины там нет. А в большинстве стран мира есть, особенно в развитых, если есть нарушения, можно идти в суд. В наших реалиях возникает вопрос: каким образом подавать в суд и есть ли вероятность выиграть, если работодатель руководит большой компанией и имеет деньги и связи?

Согласно исследованию YouControl, с 2010 года сокращается разрыв между количеством компаний, открытых мужчинами и женщинами. С чем это может быть связано?

Первое объяснение - вопросу гендерного равенства стали уделять много внимания. В 2010 году был проект международной организации труда, посвященный гендерному равенству. Проводили в различных сферах масштабную кампанию по содействию на рынке труда и государственной политике гендерного равенства. Затем создали должность представителя по гендерным вопросам в Кабмине.

Плюс, женщины вступают в силу, отстаивают свои права. Чаще открывают и продвигают свой бизнес.

Молодые мужчины говорят, что им нужно с детьми сидеть, быть партнерами. Идет процесс адаптации

Какие еще условия могут этому способствовать?

Доступ к информации. Молодые женщины уже не так думают. Опрашивали мужчин о гендерных стереотипах - там было видно, что по возрастным категориям традиционные гендерные стереотипы преобладают среди мужчин старшего возраста. Молодые мужчины говорят, что им нужно с детьми сидеть, быть партнерами. Идет процесс адаптации. Новое поколение иначе думает. Молодежь быстрее адаптируется и открывает бизнес.

В нашем опросе также говорили, что кроме пола, возраст может быть одним из барьеров. Одна из женщин рассказывала, что ее воспринимали как девочку, не верили, что начала с нуля и сама открыла свой бизнес. Лишь со временем к ней стали относиться, как к бизнес-вумен.

Когда растет количество женщин в предпринимательстве, можно говорить о созревании общества

Что даст для экономики и общества увеличение количества женщин в предпринимательстве?

Когда растет количество женщин в предпринимательстве, можно говорить о созревании общества. Исследования в развитых странах показывают: где есть гендерное равенство, там растет ВВП. Это связано с тем, что у женщин есть таланты. Если их ограничивать и назначать руководителями предприятий только мужчин, то будет недоиспользование талантов.

Во многих странах продолжительность жизни мужчин меньше, чем женщин. В развитых - на 2-3 года. В Украине - на 10-11. Поэтому женщины могут дольше и эффективнее держать бизнес, чем мужчины.

Нужны ли законодательные изменения, чтобы открыть дорогу женщинам?

Законодательные изменения происходят. Но одно дело - закон на бумаге, а другое - как он работает. Основные проблемы, почему женщины не развивают бизнес, - это гендерные стереотипы и двойная нагрузка. При этом правительство много сделать не может. Это только воспитание поколений собственными примерами. Должно пройти время. Говорим об этом 10 лет и видим сдвиги. Еще через 10 лет вырастет новое поколение, воспитанное на других ценностях.

Задача государства - создать такие условия, чтобы все вопросы решались цивилизованным путем. Это и судебная система, и борьба с коррупцией, уменьшить чрезмерные регуляторные процедуры. Это касается бизнеса и женщин, и мужчин.

В Украине среднемесячная зарплата женщин в 3-м квартале 2020-го составляет 10 409 грн, что составляет 78% зарплаты мужчин - 13 338 грн. Женщины в среднем зарабатывают на 22% меньше.

Согласно социологическому опросу группы "Рейтинг", в Украине частично сохраняется стереотип, что мужчина управляет на работе, женщина - дома. 64% украинцев заявили, что женщины чаще готовят в их паре, а 56% опрошенных добавили, что и домашними делами чаще занимаются женщины. Относительно воспитания детей половина опрошенных также отметили, что этим занимаются оба.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
марта

Первая женщина получила лицензию пилота

Женщины били в пустые кастрюли: как прошел первый международный женский день

Самолет с 239 людьми бесследно исчез

Самое читаемое
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 14319
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
4
 Просмотров: 9783
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
Авария с украинцами в ​​Польше: откуда были пассажиры смертельного рейса
5
 Просмотров: 7461
На 23-м году жизни внезапно умерла разведчица ВСУ
На 23-м году жизни внезапно умерла разведчица ВСУ 1 Просмотров: 5976
Дом, который заставит завидовать
Дом, который заставит завидовать
8
 Просмотров: 5121
Общество
Covid-19 не останавливается. В каком регионе больше всего больных
Covid-19 не останавливается. В каком регионе больше всего больных Просмотров: 459
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 2727
Втретє на Covid-19 заразилися жителі Тернопільщини
Втретє на Covid-19 заразилися жителі Тернопільщини Просмотров: 621
"Вдвое дешевле" - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
"Вдвое дешевле" - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
5
 Просмотров: 855
Самый большой флаг Украины приспустили
Самый большой флаг Украины приспустили Просмотров: 477
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
4
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
3
В Абхазии задержали террориста ДНР
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
1
Что отличает украинцев от русских и европейцев
Голосов: 55485
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть