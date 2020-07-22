Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше

София Мельничук родила дочь в Польше. Женщина рассказывает, на какую социальную помощь могут рассчитывать украинки.

"В Польше есть несколько пособий, которые выплачиваются при рождении ребенка. Becikowe - единовременная выплата в размере 1000 злотых (7 тыс. грн) после рождения ребенка. Для ее получения нужно засвидетельствовать пребывание на учете с 10-й недели беременности. Подать заявление на эту выплату нужно в течение года после рождения. Kosiniakowe - выплата в размере 1000 злотых ежемесячно в течение первого года жизни ребенка для студентов и неработающих мам. Выплату 500+, то есть помощь в размере 3,5 тыс. грн получить можно, не только родив в Польше, но и просто проживая с ребенком до 18 лет на территории страны. Но для получения украинцами вышеперечисленных выплат требуется наличие разрешения на жительство (карта побыту) с доступом к рынку труда", - рассказывает София в собственном блоге.

Подать на пособие 500+ может и отец ребенка, если имеет надлежащие документы. ⠀

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"Если оба родителя украинцы - рожденный в Польше ребенок получает украинское гражданство, а значит имеет право на выплаты от государства. Сталкивалась на форумах с информацией, что у многих возникают проблемы с подачей заявления через работников отделов социального обеспечения, поскольку они считают, что получать выплату могут только рожденные в Украине дети. Мы сейчас делаем перевод свидетельства о рождении и на его основе уже сделали временный паспорт для дочери", - рассказывает украинка.

Фото: sofiia__p

Ведение беременности и роды при наличии польского государственного страхования бесплатны.

"Чтобы получить страховку, нужно иметь официальное трудоустройство, добровольно уплатить страховой взнос или добавить себя в страхование мужа. После рождения ребенка в течение 21 дня нужно зарегистрировать его. После истечения этого срока ребенок регистрируется в базе автоматически с именем, которое ему выбирает ЗАГС. Ребенок, рожденный в Польше, получает польское гражданство только в том случае, если один из родителей является поляком", - говорит София.

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