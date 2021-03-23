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вторник, 23 марта 2021 23:34

Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
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В Марокко славянские женщины чаще всего открывают салоны красоты и делают самый аккуратный маникюр
Фото: elizabeth_potebnia
В Марокко славянские женщины чаще всего открывают салоны красоты и делают самый аккуратный маникюр
В Марокко славянские женщины чаще всего открывают салоны красоты и делают самый аккуратный маникюр
В Марокко славянские женщины чаще всего открывают салоны красоты и делают самый аккуратный маникюр
В Марокко славянские женщины чаще всего открывают салоны красоты и делают самый аккуратный маникюр

Елизавета Потебня с семьей живет в Марокко. Она говорит, что эта страна плохо подходит для эмиграции. Здесь трудно найти работу. А чтобы получить желаемую вакансию надо иметь блестящее резюме.

"Чтобы комфортно чувствовать себя в Марокко, придется стать настоящим полиглотом, ведь в стране говорят на арабском, французском и марокканской диалекте (даріжі). И, конечно же, нужно окунуться в культурные особенности апельсинового королевства, а их здесь немало. Не все иностранцы стремятся покорить секреты марокканской души и уметь угадывать, из какого региона приехал человек по его имени. Для того, чтобы гармонично чувствовать себя в марокканском обществе - нужно изрядно напрячься", - говорит украинка.

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Марокканцы любят зарабатывать деньги на тех, кто легко готов с ними расстаться, поэтому либо интегрироваться или платить за свое незнание. На руководящие должности часто берут иностранцев, их приглашают в том случае, если нет местных кадров. Например, это могут быть топ-менеджеры, региональные представители, инженеры компаний и т.д. но чтобы получить подобный пост - нужно быть лучшим из лучших.

"В Марокко востребованы специалисты в сфере красоты и культуры, искусства и образования. Много славянок открыли салоны красоты и бьюти-румы, где покоряют восточных женщин своим умением делать самый опрятный маникюр в мире", - говорит Елизавета.

Наталья Сонмеж, живущая в Турции, рассказала о зарплатах в Турции. В частности, учителя и врачи здесь неплохо зарабатывают в отличие от украинских коллег.

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