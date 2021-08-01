Украинка покорила самую сложную вершину мира

Львовянка Оксана Литинская стала одной из четырех украинцев, которым удалось покорить самую сложную вершину мира - гору Чогори. С восхождением ее на своей странице в Фейсбуке поздравил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

"Поздравляю с восхождением на самую сложную вершину мира К2 (Чогори) львовянку Оксану Литинскую. Эта гора по высоте - вторая после Эвереста. Подниматься альпинисты начали 10 июля, а в ночь на 28-е достигли вершины. Чтобы преодолеть такую ​​сложную высоту, нужно иметь очень хорошую физическую подготовку и снаряжение, выносливость и физическую силу, мужество, отвагу и твердое намерение достичь цели", - написал Козицкий.

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Как сообщает председатель ЛОГА, за плечами у Литинской - подъем на Эверест и еще 5 самых высоких гор всех континентов.

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