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среда, 07 июля 2021 18:39

Кличко покорил гору Казбек: фото и видео уникального восхождения
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Мэр Киева Виталий Кличко в сопровождении трех гидов осуществил первое групповое восхождение на грузинский 5-тысячник Казбек.

Об этом сообщил гид Вадим Гапко в Facebook.

Фото: facebook.com/vadim.gapko

Восхождение на гору было уникально тем, что шла группа не по привычному маршруту.

"Обычно, все горовосходители идут к вершине "классическим" маршруту, от Степанцминды, поднимаясь ледником Гергети, в помещение бывшей метеостанции, и дальше к вершине Казбека. План нашей команды был другим - совершить первое групповое восхождение от горного дома AltiHut к вершине за один день", - рассказал Гапко.

Маршрут был сложным: "закрытый" ледник, низкая температура, ветер, плохая видимость и свежий снег.

"В первый день акклиматизации, мы поднялись от Степанцминды к леднику Гергети, через перевал Саберце, набрав 1,5 вертикальных метров. На следующий день группа поднялась к горному дому Altihut 3014, который стал нашим штурмовым лагерем. Отсюда мы запланировали еще два акклиматизационных выхода. Но прогноз погоды очень ограничивал нас во времени. Поэтому мы ограничились одним выходом в Нижний плато и днем ​​отдыха перед штурмом ", - написал он.

За 10 ч, преодолев более 2 тыс. м, группа из 10 человек успешно поднялась на вершину Казбека.

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Альпинисты из Гонконга и США установили два новых рекорда, покорив Эверест. 75-летний Артур Мьюир стал старейшим американцем, который поднялся на самую высокую вершину в мире, высотой 8848,86 м.

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