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суббота, 30 января 2021 22:45

Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
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В Финляндии очень популярны магазины подержанных вещей. Часто продают детские вещи, посуду, мебель
Фото: bondarchuk.juliia
В Финляндии очень популярны магазины подержанных вещей. Часто продают детские вещи, посуду, мебель
В Финляндии очень популярны магазины подержанных вещей. Часто продают детские вещи, посуду, мебель
В Финляндии очень популярны магазины подержанных вещей. Часто продают детские вещи, посуду, мебель
В Финляндии очень популярны магазины подержанных вещей. Часто продают детские вещи, посуду, мебель

Блогер Юлия Бондарчук, которая с семьей живет в Финляндии, показала, как выглядят местные магазины секонд - хенд. Здесь можно арендовать место для продажи собственных вещей, а магазин называют кирпис.

"Здесь есть несколько видов магазинов подержанных вещей. Сейчас почти исчез, но, когда мы только переехали, то было большое количество так называемых дворовых секондов. Когда отель, ресторан или просто кто-то во дворе обустраивает общий секонд. Мы так тоже когда-то делали, продавали вещи у знакомой в ресторане. Это был первый опыт 7 лет назад. Мы тогда много вещей выложили, но немного продали. А потом попытались снять на неделю место в обычном секонде, то продали почти все. Тогда заработали где-то 300 евро", - рассказывает Юлия.

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Цены на вещи устанавливают сами хозяева. Они фиксируются у продавца и каждую неделю выдается сумма на которую удалось продать товар.

"Мы с подружкой на двоих брали одно место. Продавали много кроссовок, которые я покупала. Много вещей было с бирками, потому что купила, а потом не носила. У подружки были старые лыжи, сумки, курточки. Иногда продают такой хлам, что казалось бы, кому оно надо, но продают все", - добавляет украинка.

Украинцы покупали в таких магазинах мебель, шторы, люстры, коньки, библиотеки книг.

"Финны относятся к таким распродажам очень легко и продают много детских вещей. Это нормально. Детская одежда очень дорогая. Мы тоже продавали сыновнюю одежду. Когда он был маленьким и сразу вырастал, то складывала в пакеты и продавала через маркет - плейс", - говорит Юлия.

Можно старую одежду отдать в организацию типа Красного Креста. Они забирают одежду бесплатно и выставляют на продажу. И есть организация, которая скупает одежду по оптовой цене.

"Также одежда не имеет запаха, как в Европе. Это обычная одежда, выстиранная обычным порошком", - объясняет.

Такие магазины в Финляндии очень популярны. Например, у Хельсинки есть известные магазины, куда сносят только брендовые вещи.

"Видела, что стилисты собирают очень крутые образы из бывших в употреблении вещей. Иногда бывают очень хорошие варианты", - добавляет Юлия.

Винничанин Ярослав Басюк показал, как выглядят польские общежития. Комната выглядит как однокомнатная квартира с новой современной мебелью и хорошим ремонтом.

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