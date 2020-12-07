Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин

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Украинка Елена изменила уже несколько стран для проживания. Сначала переехала в Польшу, потом в Египет, а теперь живет в Швеции. Девушка ведет блог, в котором рассказывает об особенностях жизни в каждой из стран и делится полезными советами относительно переезда.

"В шведских квартирах нет стиральных машин и здесь их не покупают. И дело не в том, что не за что купить, а в специфическом рынке недвижимости. В королевстве есть около 2.5 млн квартир и около 60% из них находятся в аренде". - объясняет Елена.

Владелец квартир в Швеции-владелец всего дома, а не отдельной квартиры. Иногда дом для аренды принадлежит фирме или городской коммуне.

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"Квартиру вы получаете с плитой, вытяжкой и холодильником. Часто есть встроенные шкафы. Если техника ломается, то починкой занимается арендодатель. Самостоятельно менять ее вы не можете. Так же вы не можете даже покрасить стены без разрешения", - говорит украинка.

Арендодателю значительно удобнее и дешевле содержать прачечную, чем индивидуально каждому устанавливать стиралку и сушилку. Стирка и сушка одежды включены в арендную плату, поэтому таким образом можно сэкономить.

"Чтобы получить возможность арендовать такую квартиру нужно стоять в очереди и платить небольшие около 25€ в месяц взносы около 10 лет. После того получите жилье с небольшой арендной платой и за однокомнатку придется платить 400 - 600 ЕВРО. У вас есть прописка в этой квартире, и, чаще всего, время аренды не ограничено", - говорит Елена.⠀

В Великобритании и Ирландии температура в помещениях зимой не более 15-17 градусов. На отоплении здесь экономят.