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среда, 19 февраля 2020 18:34

Украинка не смогла эвакуироваться из Уханя из-за собаки

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Украинка не смогла эвакуироваться из Уханя из-за собаки
Украинку отказались эвакуировать из Уханя вместе с собакой. Фото: Instagram

Украинка Анастасия Зинченко не смогла эвакуироваться из провинции Ухань, потому что ей не разрешили забрать свою собаку.

Девушка рассказала, что собрала и передала все необходимые документы в посольство, однако вопрос о собаке там проигнорировали. Об этом Анастасия написала в Instagram.

"Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для перевозки (собаки - ред.), отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопрос о собаке они проигнорировали. После чего сотрудник и представитель посольства Украины мне позвонил и сказал, что я с собакой эвакуироваться не могу. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что у них старый набор документов и они даже не были в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство" , - отметила она.

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Девушка добавила, что поскольку не полетела, пыталась пойти в магазин за продуктами, но, по новым правилам, с жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам, поэтому закупиться необходимыми продуктами ей не удалось.

"Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь, все скоро закончится и я попаду домой с Мишей", - написала девушка.

В то же время министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге 18 января подтвердила, что эвакуация из животными невозможна.

"Члены оперативного штаба проговорили, что условия эвакуации животных мы не можем обеспечить", - сказала она.

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Мои старания попасть с Мишей домой и результат 😭 Как вы уже знаете, ранее посольство мне дали отказ на эвакуацию вместе с собакой. После чего я стала давать интервью, связываться с МИД, МАППУ. Посольство со мной связались и разрешили эвакуироваться с собакой но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами. Поскольку я нахожусь в Ухань, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. Тоесть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили. Сегодня, поскольку не улетела, я пыталась пойти в магазин за продуктами, с начала меня не выпускали из дома, так как вышли новые правила и из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам. Связались с полицией и объяснили что я не улетела а продуктов нет, они дали разрешение поехать в магазин. Все бы хорошо но и в магазин меня не впустили, нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей 🙏

Публикация от Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_)

Вследствии заражения китайским коронавируса Covid-19 умерли 2009 человек. Успешно вылечились от вируса 14532 человека.

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