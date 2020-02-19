Украинка не смогла эвакуироваться из Уханя из-за собаки

Украинку отказались эвакуировать из Уханя вместе с собакой. Фото: Instagram

Украинка Анастасия Зинченко не смогла эвакуироваться из провинции Ухань, потому что ей не разрешили забрать свою собаку.

Девушка рассказала, что собрала и передала все необходимые документы в посольство, однако вопрос о собаке там проигнорировали. Об этом Анастасия написала в Instagram.

"Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для перевозки (собаки - ред.), отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопрос о собаке они проигнорировали. После чего сотрудник и представитель посольства Украины мне позвонил и сказал, что я с собакой эвакуироваться не могу. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что у них старый набор документов и они даже не были в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство" , - отметила она.

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Девушка добавила, что поскольку не полетела, пыталась пойти в магазин за продуктами, но, по новым правилам, с жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам, поэтому закупиться необходимыми продуктами ей не удалось.

"Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь, все скоро закончится и я попаду домой с Мишей", - написала девушка.

В то же время министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на брифинге 18 января подтвердила, что эвакуация из животными невозможна.

"Члены оперативного штаба проговорили, что условия эвакуации животных мы не можем обеспечить", - сказала она.

Вследствии заражения китайским коронавируса Covid-19 умерли 2009 человек. Успешно вылечились от вируса 14532 человека.