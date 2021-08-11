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среда, 11 августа 2021 22:05

Украинец выиграл более $100 тыс. в онлайн-покер

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Украинец выиграл более $100 тыс. в онлайн-покер
Игрок из Львова выиграл в онлайн-турнире. Фото: ua.news

Игрок в покер со Львова одержал победу в онлайн-турнире Sunday Million и выиграл $109 тыс.

Победителем стал Владимир "Kj631". Победу украинцу принес сет с четверок, сообщает НВ.

В финале он остался с игроком из Греции sophia2018 и бразильским покеристов _Miazakii_.

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Бразилец занял второе место и заработал $79 383 призовых, а игроку из Львова достался главный выигрыш турнира - $109 388.

Два игрока "Барселоны" Жерар Пике и Артуро Видаль выиграли крупную сумму денег в покер. Защитник "Барселоны" Пике финишировал вторым в турнире PokerStars, который проходил в Барселоне. 32-летний центрбэк обогатился почти 353 тыс. евро.

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