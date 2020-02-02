Украинец попал на обложку Forbes

О том, что украинец попал на обложку глянца рассказал его учитель. Фото: Курс

Украинец, уроженец Ивано-Франковской Вадим Мельник попал на обложку польского издания Forbes.

Это стало известно благодаря его учителю истории Владимиру Половському с украинской гимназии №1, пишет Курс.

Мельник основал компанию, где разрабатывают роботов для игры в минифутбол. Вместе с этим он разрабатывает платформу для дронов где может зарядиться беспилотник.

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"Еще во время учебы в альма-матер Вадим интересовался робототехникой (и не только, но пусть сам рассказывает или одноклассники), ездил на соревнования (и побеждал), в университете начал бизнес, нанимая как сокурсников, так и преподавателей. Готов взять на работу гимназистов, потому поощряет (в том числе и финансово) учиться и углублять знания ", - отмечает педагог.

Мужчина проживает и работает в Польше.

С колоректальным раком борется мастер Наталья Шмалько, которая обладает уникальной эко-мастерской "Natalya Kobzar". Чтобы собрать деньги на лечение организовала аукцион по изготовленных вещей. Наталья родом из Донецка. С началом войны, она с семьей переехала жить в Кривой Рог Днепропетровской области. Открыла мастерскую, которая стала популярной среди любителей уникальных вещей ручной работы.