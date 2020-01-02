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четверг, 02 января 2020 04:36

Украине вернули картину, которую похитили нацисты 80 лет назад

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Украине вернули картину, которую похитили нацисты 80 лет назад
В Украину вернули картину. Фото: Корреспондент

Картину украинского художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", похищенную в 40 годах прошлого века, вернули Украине.

"Двухлетняя кропотливая работа закончилась передачей американскими супругами Трейси в дар Украине картины, которая в 2017 году была заявлена на продажу на аукционе Potomack Сompany", – написало в Facebook Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

В министерстве заявили, что возвращение картины – это "международное признание потерь культурных ценностей Украины во время Второй мировой войны".

В 1941–1943 годы во время оккупации нацистами города Днепр (тогдашний Днепропетровск) нацисты вывезли картину. Теперь спустя почти 80 лет процесс возвращения картины завершился.

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Картина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" была написана в 1911 году и была дипломной работой Михаила Панина.

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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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