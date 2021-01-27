Украине пророчат массовую вакцинацию не раньше 2023-го

 
Ексклюзивы
1/5
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Просмотров: 45
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 432
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1143
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 648
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2277
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 954
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1737
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1737
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 792
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 2025
Фото
Все фото
5
8
5
6
13
На столичной улице появится инсталляция ко Дню памяти жертв Холокоста
На столичной улице появится инсталляция ко Дню памяти жертв Холокоста
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Дорогой хлеб и дешевое мясо-украинцы посчитали, сколько тратят на продукты
Украинка рассказала, как открыла онлайн-школу в Польше
Украинка рассказала, как открыла онлайн-школу в Польше
Открыла собственный канал и нашла хорошую работу: украинка издала книгу о легализации в Польше
Открыла собственный канал и нашла хорошую работу: украинка издала книгу о легализации в Польше
&quot;Тяжело, потому что убийцы не наказаны&quot;: во Львове почтили первых погибших на Майдане
"Тяжело, потому что убийцы не наказаны": во Львове почтили первых погибших на Майдане
Видео
Все видео
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
Сняли фильм на основе воспоминаний людей, переживших геноцид
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
"1+1" снял все страйки с украиноязычного YouTube канала Geek Journal
Родились трое медвежат - в Украине это редкость
Родились трое медвежат - в Украине это редкость
После жалоб "1+1" YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
После жалоб "1+1" YouTube заблокирует канал украинского блогера Тайлера Андерсона
Назвали рагуля и рагулиху года
Назвали рагуля и рагулиху года
Интервью
1/5
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 90
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 351
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 432
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 468
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1737
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1341
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
среда, 27 января 2021 12:07

Украине пророчат массовую вакцинацию не раньше 2023-го

  Комментировать
Украине пророчат массовую вакцинацию не раньше 2023-го
В мире еще 85 стран смогут это сделать в такие же сроки, что и Украина. Фото: pixabay

Украина массово вакцинирует населения не быстрее, чем в 2023 году.

Среди стран Европы такой сценарий также возможен для Молдовы, пишет The Economist Intelligent Unit.

Термин "массовая вакцинация" означает, что в государстве должны получить прививку 60-70% взрослого населения. В мире еще 85 стран смогут это сделать в такие же сроки, что и Украина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия

Первоочередные страны, как Великобритания, США и большинство стран Евросоюза, закончат иммунизацию групп риска до конца марта. Другие богатые государства - до конца июня. Это дает шанс на то, что глобальные экономические перспективы станут лучше с середины 2021-го. Уже в 3-м и 4-м квартале прогнозируют существенное ускорение экономического восстановления мира. Впрочем, специалисты не советуют надеяться, что жизнь станет нормальной, потому что программы вакцинации затянутся до середины 2022 года.

Существует также механизм COVAX, благодаря которому должны обеспечить бедные страны 6 млрд доз вакцин. Украина тоже среди тех, кто рассчитывает на помощь этой программы. Но поставки от COVAX могут затянуться, особенно если задержки производства прививок для богатых стран отодвинут на потом поставки для бедных. В этих развивающихся странах массовая вакцинация не будет достигнута к 2023 году, если это вообще произойдет.

"Вакцины против многих болезней, таких как полиомиелит или туберкулез, существуют уже десятки лет. Но многие люди в бедных странах до сих пор не получили к ним доступ. То, что называют "новым коронавирусом", будет рядом еще много лет. Так же как и другие болезни, которые влияли на нашу жизнь веками ", - рассказал директор по глобальным прогнозам The Economist Intelligent Unit Агат Демарис.

Европейский Союз усилил давление на британо-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca за промедление с поставками вакцин в страны ЕС. Государства Евросоюза должны подумать о привлечении компании в суд за нарушение договора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украине пророчат массовую вакцинацию не раньше 2023-го». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
января

Дэвид Боуи впервые посетил США

Усик впервые объединил чемпионские титулы

"У меня репутация скряги, я ею горжусь": умер основатель ІКЕА

Зеленский заговорил о "конкретных шагах"

Ввели новую военную награду

Освободили крупнейший лагерь смерти

Космонавты сгорели в ракете

На военных складах погибли более тысячи человек

Сгорели заживо 245 человек

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 34857
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 19953
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 19350
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
7
 Просмотров: 14779
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
 Просмотров: 11430
Общество
Снесли последний памятник Ленину
Снесли последний памятник Ленину Просмотров: 171
Позиция государства не может основываться на критерии "дешевый газ" - Михаил Гончар
Позиция государства не может основываться на критерии "дешевый газ" - Михаил Гончар
 Просмотров: 72
Мы способствуем цифровой реформе в регионах - председатель Smart City.UA Назаров
Мы способствуем цифровой реформе в регионах - председатель Smart City.UA Назаров Просмотров: 18
Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия
Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия 2 Просмотров: 603
Сообщили, когда в Украине заработает э-больничный
Сообщили, когда в Украине заработает э-больничный Просмотров: 126
Больше всего комментируют
8
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
6
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
Голосов: 54997
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть