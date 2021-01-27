Украине пророчат массовую вакцинацию не раньше 2023-го

В мире еще 85 стран смогут это сделать в такие же сроки, что и Украина. Фото: pixabay

Украина массово вакцинирует населения не быстрее, чем в 2023 году.

Среди стран Европы такой сценарий также возможен для Молдовы, пишет The Economist Intelligent Unit.

Термин "массовая вакцинация" означает, что в государстве должны получить прививку 60-70% взрослого населения. В мире еще 85 стран смогут это сделать в такие же сроки, что и Украина.

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Первоочередные страны, как Великобритания, США и большинство стран Евросоюза, закончат иммунизацию групп риска до конца марта. Другие богатые государства - до конца июня. Это дает шанс на то, что глобальные экономические перспективы станут лучше с середины 2021-го. Уже в 3-м и 4-м квартале прогнозируют существенное ускорение экономического восстановления мира. Впрочем, специалисты не советуют надеяться, что жизнь станет нормальной, потому что программы вакцинации затянутся до середины 2022 года.

Существует также механизм COVAX, благодаря которому должны обеспечить бедные страны 6 млрд доз вакцин. Украина тоже среди тех, кто рассчитывает на помощь этой программы. Но поставки от COVAX могут затянуться, особенно если задержки производства прививок для богатых стран отодвинут на потом поставки для бедных. В этих развивающихся странах массовая вакцинация не будет достигнута к 2023 году, если это вообще произойдет.

"Вакцины против многих болезней, таких как полиомиелит или туберкулез, существуют уже десятки лет. Но многие люди в бедных странах до сих пор не получили к ним доступ. То, что называют "новым коронавирусом", будет рядом еще много лет. Так же как и другие болезни, которые влияли на нашу жизнь веками ", - рассказал директор по глобальным прогнозам The Economist Intelligent Unit Агат Демарис.

Европейский Союз усилил давление на британо-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca за промедление с поставками вакцин в страны ЕС. Государства Евросоюза должны подумать о привлечении компании в суд за нарушение договора.