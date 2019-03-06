В Украине предложили отказаться от перевода часов на летнее и зимнее время. Фото: obozrevatel.com

Украина по примеру Европейского Союза может отказаться от перевода стрелок часов на летнее и зимнее время.

Такое мнение высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире ObozTV. По его словам, на сегодняшний день нет факторов, которые бы подтверждали целесообразность изменения времени.

"Раньше были проблемы с нехваткой электроэнергии в пиковые часы. Поэтому надо было смещать их, растягивать на несколько часов утром и вечером. Сейчас такой проблемы нет", - пояснил эксперт.

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По словам Рябцева, перевод стрелок в Украине зависит только от решения исполнительных органов власти, и его необходимость не подкреплена никакими расчетами.

"Насколько мне известно, таких расчетов нет. Мы до сих пор пользуемся теми, что были в советское время. Например, мне лично гораздо лучше просыпаться и засыпать, когда время на часах совпадает с солнечным время".

В 2019 году в Украине переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта. С 30 на 31 марта в 3 часа утра стрелки часов переведут на один час вперед. Изменения во времени негативно сказываются на самочувствии некоторых людей. Могут вызвать: депрессию, раздражительность, утомляемость и снижение работоспособности.