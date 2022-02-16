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среда, 16 февраля 2022 20:20

Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко

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Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Геннадий Друзенко: "У французов есть выражение "залезть на пальму" – когда игрок поднимает ставки настолько, что потом не знает, как выйти из собственного блефа. Это о Путине. Он ожидал, что Запад пойдет ему навстречу, но тот поднял ставки еще выше, передав Украине сотни тонн современного высокоэффективного оружия". Фото: Сергей Старостенко

Если Россия признает псевдореспублики ОРДЛО – это освободит Украину от выполнения Минских договоренностей. Это признание нужно Путину, чтобы объяснить россиянам, почему он не атаковал Украину. Украинцы чувствуют на себе сильное психологическое давление, но достойно его выдерживают.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал юрист и ветеран АТО Геннадий Друзенко.

"Насчет признания ЛДНР есть две позиции. Официальная и стратегическая: никому не отдадим ни метра украинской земли. Практическая: если Путин признает независимость ЛДНР, то это будет подарок для Украины. Я убежден, что сегодня вернуть эти территории ментально в украинскую парадигму нереально. У нас нет возможности. Их временное длительное пребывание на содержании России позволит нам выпрыгнуть из Минского капкана", - подчеркнул юрист.

Признание псевдореспублик Москвой означает автоматический разрыв Минских договоренностей. Украина сможет спокойно вздохнуть, отмечает юрист.

"У французов есть выражение "залезть на пальму" – когда игрок поднимает ставки настолько, что потом не знает, как выйти из собственного блефа. Это о Путине. Он ожидал, что Запад пойдет ему навстречу, но тот поднял ставки еще выше, передав Украине сотни тонн современного высокоэффективного оружия. Если Путин не готов атаковать, то ему нужно как-то объяснить, почему Акелла промахнулся. Выход для него – признание ОРДЛО", – говорит он.

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Как утверждает Друзенко, это признание будет большим благом для Украины.

"Вернемся к освобождению наших земель, когда Россия еще раз начнет рушиться. У них есть такая традиция раз в сто лет", – говорит он.

Признание ОРДЛО не свидетельствует ни за, ни против наступления России. Это параллельные процессы, подчеркивает ветеран.

"Будет или нет война – зависит от решения одного человека. Решится или нет – нужно спрашивать ясновидящих, а не аналитиков. Признание можно рассматривать и как нагнетание, и как попытку сохранить хорошую мину при плохой игре", – говорит он.

По словам Друзенко, украинцы выдерживают беспрецедентное психологическое давление. В любой демократической стране уже была бы паника и хаос.

"Каждый день ведущие СМИ и политики мира бомбят нас апокалиптическими пророчествами. Психическая стойкость наших людей поражает, однако и она имеет пределы. Давление может привести к публичному взрыву. Или мы расслабимся и прекратим обращать внимание на угрозу. Это тоже небезопасно. Это вопрос выносливости. Краем глаза вижу, что в Москве тоже начали нервничать. Поэтому у нас есть шансы победить, даже не начав войну", – заключает он.

Полное интервью с Геннадием Друзенко читайте в журнале "Країна"

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Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

МИД Украины заявил, что этот шаг станет сознательным выходом из Минских договоренностей.

По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, Путин обращение получил и принял во внимание. Также он считает, что признание ЛДНР не отразится на выполнении Минских соглашений.

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Дата
16
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