Украинцы выбирают преимущественно Pfizer

Большинство украинцев, почти 80 тыс., 30 октября, вакцинировались препаратом Pfizer / Getty Images

В субботу, 30 октября, 177,7 украинцев вакцинировались против коронавируса.

Темпы вакцинации в выходной несколько снизились по сравнению с рекордными показателями пятницы – 317,2 тыс. Об этом сообщает Минздрав.

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Из вакцинированных 133,2 тыс. получили первую дозу вакцины, а 44,5 тыс. - вторую. Больше всего, 79,3 тыс., избрали препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Кроме этого, вакцинировали также Coronavac и AstraZeneca – 65,9 тыс. и 32,4 тыс. доз соответственно.

В субботу по стране работали 844 мобильных бригад по иммунизации, 2560 пунктов прививки и 442 центра вакцинации.

Получили первую дозу 10,156 млн. украинцев. Полностью вакцинировано 7,42 млн., это 16,8% населения и один из самых низких показателей в Европе. Меньше вакцинировано только в Армении и Боснии и Герциговине. Средний показатель вакцинации в мире составляет 38,6%.

Власти планируют усилить наказание для тех, кто производит или использует поддельные документы о вакцинации. Максимальное наказание составит восемь лет лишения свободы.