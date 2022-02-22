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вторник, 22 февраля 2022 16:27

Украинцы требуют отстранить РФ от участия в Евровидении
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Украинцы требуют отстранить Россию от участия в Евровидении-2022.

Пользователи соцсетей массово распространяют хэштег #EurovisionWithoutRussia. Его запустили организаторы крупнейшего фан-блога конкурса в Instagram.

"Напомним, что песенный конкурс Евровидение создали после Второй мировой войны, чтобы объединить европейские страны. Сейчас мы наблюдаем, как одна из стран-участниц угрожает территориальной целостности Украины. Это неприемлемо", - говорится в посте.

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Фото: instagram.com/krivoyroglike

Большинство украинцев поддерживают эту позицию, поэтому люди в соцсетях активно распространяют подобные сообщения.

На Евровидение-2022 от Украины в Турин поедет группа Kalush Orchestra, который получил возможность поступить после дисквалификации Алины Паш и скандала с поддельной справкой о пересечении границы в оккупированный Крым.

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