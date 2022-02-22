Kalush Orchestra поедет на Евровидение – официальное решение

Группа будет представлять Украину на конкурсе. Фото: "Суспільне"

На Евровидение-2022 от Украины отправится Kalush Orchestra.

Такое решение приняло "Суспільне".

Группа будет представлять Украину в итальянском Турине.

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"Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на Евровидение-2022 и отдал нам первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед всей Европой", – сказал фронтмен группы Олег Псюк.

Kalush Orchestra получил возможность выступить после дисквалификации Алины Паш и скандала с поддельной справкой.

Ранее Алину Паш объявили победителем нацотбора на Евровидение 12 февраля. Kalush Orchestra намекнули на подтасовку голосов со стороны организаторов. По словам участников группы, после объявления результатов они хотели посмотреть официальный документ с количеством баллов, которые исполнителям поставили зрители, однако им не показали протокол.