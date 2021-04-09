Украинцы стали больше бояться коронавируса - опрос

Большинство украинцев поддерживают внедрение жесткого карантина. Фото: Reuters

2 трети украинцев поддерживают введение жесткого карантина, но не соглашаются на закрытие городского и междугородного транспорта.

65% опрошенных поддерживают введение локдауна, 33% - не поддерживают. 3% затруднились ответить. С начала марта поддержка локдауна выросла с 56% до 65%. Сторонников относительно больше среди жителей центра страны, старшего населения, тех, кто боится заболеть, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

77% поддерживают закрытие ресторанов и кафе, 63% - закрытие школ, 59% - детсадов.

Против закрытия городского и междугородного транспорта выступили почти 70% граждан.

55% ответили, что будут больше соблюдать правила карантина, чем весной прошлого года. 17% - сказали, что будут делать это меньше, 26% - так же.

52% опрошенных боятся заболеть коронавирусом. 47% не боятся. О здоровье своих близких и родных волнуются 83% респондентов.

За последние месяцы у украинцев динамично растет уровень тревожности о состоянии своего здоровья. Самые высокие показатели волнения фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин.

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Опрос проводился 6-7 апреля во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. 2,5 тыс. респондентов опросили по телефону на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 2,0%.

9 апреля в Украине обновили зоны карантина. Строгий карантин ввели уже в 13 регионах, говорится на сайте Минздрава. Ограничения красной зоны по правительственному распределением действуют в: Киеве, Киевской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.