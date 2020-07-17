Украинцы стали богаче: названы самые успешные области

Украинцы задекларировали на 11 млрд гривен больше доходов pixabay.com

По 2019 год украинцы задекларировали 94,5 млрд гривен и это на 11 миллиардов гривен больше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Всего подано 505 тысяч деклараций о доходах и имущественном состоянии, говорится в сообщении.

Наибольшие суммы доходов за прошедший год задекларированные в Киеве – 43,5 млрд грн, Днепропетровской – 7,5 млрд грн, Киевской – 5,3 млрд грн, Харьковской – 4,6 млрд грн, Одесской – 4,3 млрд грн областях.

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С доходов граждан было оплачено 2,7 млрд грн подоходного налога и 400 000 грн военного сбора.

Напомним: декларирование доходов, полученных гражданами в 2019 году, закончилось 30 июня.

В связи с введением в стране карантина, срок подачи деклараций о доходах и имущественном состоянии был продлен. Сам процесс декларирования значительно усложнился, поскольку большинство граждан подавали декларации в бумажном виде.

В Украине средняя зарплата составляет более 10 тыс. грн. В Киеве работодатели в среднем готовы платить 15 тыс. грн, свидетельствуют данные Госстата.