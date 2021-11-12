Украинцы смогут встретить Новый год без красных зон карантина – главный санврач

Если все украинцы будут соблюдать ограничения, то есть шансы того, что Новый год будет проходить без "красной" зоны.
"Скорость выхода каждой области из "красной" зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от многих других факторов", — рассказал главный санврач Игорь Кузин в эфире "Радио НВ".
Ныне в Украине самая строгая зона карантина действует в 17 регионах, плюс столица.
Не разрешено работать в красной зоне:
заведениям общественного питания (кроме доставки и на вынос);
ТРЦ, кинотеатрам и театрам;
учреждениям образования, кроме начальных школ и детсадов;
непродовольственным рынкам и магазинам;
спортзалам, бассейнам и фитнес-центрам;
учреждениям культуры, кроме культурных заповедников.
Если 100% работников и посетителей этих заведений полностью вакцинируются или покажут отрицательный тест на коронавирус, на них не будут распространяться ограничения.
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В Сумской области суд привлек мужчину к административной ответственности за пребывание на улице без документа, удостоверяющего личность. Вечером 1 ноября мужчину остановили полицейские с просьбой предоставить паспорт, однако тот его при себе не имел.
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