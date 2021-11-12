Мужчину оштрафовали на 17 тыс. за нарушение карантина

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Вечером 1 ноября мужчину остановили полицейские с просьбой предоставить паспорт, однако тот его при себе не имел. Инцидент произошел в селе Хмелев Роменского района. В Сумской области суд привлек мужчину к административной ответственности за пребывание на улице без документа, удостоверяющего личность.Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.Вечером 1 ноября мужчину остановили полицейские с просьбой предоставить паспорт, однако тот его при себе не имел. Инцидент произошел в селе Хмелев Роменского района.

8 ноября Роменский городской районный суд, исследовав материалы дела, постановил признать мужчину "виновным в совершении административного правонарушения, наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17000 (семнадцать тысяч) гривен", говорится в документе.

Постановлением Кабмина о введении в Украине карантина запрещается: пребывание на улицах без удостоверяющих личность документов, подтверждающих гражданство или его специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица, справки об обращении за защитой в Украине.

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Теперь мужчина должен уплатить 17 тыс. грн штрафа, а также 454 грн судебного сбора. На обжалование такого приговора у ответчика есть 10 дней.

11 ноября в Украине была расширена желтая зона карантинных ограничений. Красными остаются Киев и еще 16 регионов: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ривненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская и Волынская области.