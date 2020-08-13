Украинцы против русского языка как государственного

64,5% украинцев считают, что единственным, как государственным, так и официальным языком должен быть украинский. Русский, по их мнению, может свободно использоваться в быту, но не на государственном уровне.

Об этом свидетельствуют данные социально-политического опроса, проведенного Центром "Социс" и Центром Разумкова.

Еще 17,7% опрошенных заявили, что украинский язык должен быть государственным, а русский может быть официальным в некоторых регионах Украины. 15,2% респондентов считают, что оба языка должны быть государственными. 2,6% опрошенных от ответа отказались.

Автор: Socis, Центр Разумкова Результаты опроса украинцев относительно второго государственного языка

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Опрос проводился с 21 по 28 июля 2020 методом интервью "face-to-face". Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Социологическая служба Центра Разумкова также провела опрос относительно электоральных настроений избирателей на грядущих выборах мэра Киева.