Электоральные настроения: обнародовали рейтинг кандидатов в мэры Киева

Социологическая служба Центра Разумкова провела опрос относительно электоральных настроений избирателей на будущих выборах мэра Киева.

Исследование проводилось с 24 июля по 2 августа 2020 в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.





Автор: Разумков Центр Согласно рейтингу, кандидаты в мэры Киева Сергей Притула и Ирина Верищук даже не вошли в 3-ку лидеров

Автор: Разумков Центр Согласно рейтингу, кандидаты в мэры Киева Сергей Притула и Ирина Верищук даже не вошли в 3-ку лидеров



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Действующий глава Киева набрал бы 41,7% голосов тех, кто определился с кандидатом и будет голосовать на выборах мэра столицы. Это подтверждают результаты опроса , проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26-27 июля 2020-го.