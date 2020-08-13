Электоральные настроения: обнародовали рейтинг кандидатов в мэры Киева

Социологическая служба Центра Разумкова провела опрос относительно электоральных настроений избирателей на будущих выборах мэра Киева.
Исследование проводилось с 24 июля по 2 августа 2020 в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.
Если бы выборы состоялись вскоре, наибольшую поддержку по результатам опроса получил бы действующий мэр Киева Виталий Кличко. Позади - Андрей Пальчевский и Александр Попов.
"За Кличко готовы проголосовать 36% всех опрошенных или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать. На втором-третьем местах по уровню электоральной поддержки - Пальчевский (соответственно 8% и 9%) и Попов (соответственно 7% и 8%). Далее следуют Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%), Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%)", - отмечается в результатах опроса.
Для формирования рейтинга опросили 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.
Действующий глава Киева набрал бы 41,7% голосов тех, кто определился с кандидатом и будет голосовать на выборах мэра столицы. Это подтверждают результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26-27 июля 2020-го.
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