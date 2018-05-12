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суббота, 12 мая 2018 13:47

Украинцы понесли деньги в банки: в НБУ комментируют ситуацию с депозитами

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Украинцы понесли деньги в банки: в НБУ комментируют ситуацию с депозитами
Оживился приток средств населения и бизнеса в банковской системе Украины. Фото - DW

В апреле 2018 оживился приток средств населения и бизнеса в банковской системе Украины - в национальной и иностранной валюте.

Об этом сообщил Нацбанк Украины.

Совокупный портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных банках ускорил рост с 0,4% в марте до 3,2% в апреле. По итогам прошлого месяца он увеличился на 15,7 млрд. грн до 499, 9 млрд. грн.

За месяц остатки гривневых вкладов физических лиц в платежеспособных банках увеличились на 3,7% по сравнению с 1% в марте.

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"Как и в предыдущие месяцы, дальнейшее повышение процентных ставок по гривневым вкладам и укрепление курса гривны способствовало усилению привлекательности гривневых депозитов и создало почву для оживления притока средств физических лиц в банки", - написали в сообщении.

Также отметили, что активизация притока наблюдалась и по вкладам юридических лиц.

Объем корпоративных депозитов в гривне, который в марте практически не изменился, в апреле увеличился на 2,8%.

Несколько увеличились остатки депозитов в иностранной валюте в платежеспособных банках.

Объем валютных депозитов - в долларовом эквиваленте - вырос на 0,4%, юридических лиц - на 1,3%.

Нацбанк с 22 мая 2018 вводит в обращение серебряную монету "Копание картошки". Она будет номинал 10 грн, тираж - 4 тыс. Штук.

Монета посвящена раскрытию в художественно-образной манере иронического наива образов украинского архетипа. Ведь среди главных ценностей украинский - земля-кормилица. Любовь к ней, труд всегда соединяли Мужчину и Женщину. Монета можно онлайн на сайте НБУ по цене 1027 грн.

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