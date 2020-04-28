Украинцы поделились мнениями о ситуации с коронавирусом

По мнению 15% опрошенных, ситуация с коронавирусом в Украине становится лучше .Фото: pixabay

43% украинцев в конце апреля считают, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

Полагают, что она не меняется - 33%, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает РБК-Україна.

По мнению 15%, ситуация становится лучше.

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За новостями о коронавирусе следят 68% опрошенных, 19% делают это иногда, 9% - редко, а 5% вообще не интересуются такой информацией.

Социологи напоминают: чем чаще люди следят за новостями, тем больше у них уверенность, что ситуация с коронавирусом ухудшается.

Опрос показал, что 61% людей оценивают меры, которые ввела власть по борьбе с коронавирусом, как оптимальные. 14% считают их слишком жесткими, 16% - слишком мягкими. За последние 2 недели показатели не изменились, в то же время за месяц количество респондентов, которые считают действия власти мягкими, уменьшилось почти вдвое.

Опрос проводился 24-25 апреля 2020 года среди 1200 респондентов. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

74% украинцев планируют быть дома на майские выходные. 17% будут заниматься домашним хозяйством, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг". Родных и близких в выходные дни посетят 8% опрошенных.