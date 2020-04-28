Не все останутся дома: что украинцы будут делать в майские выходные

Родных и близких в выходные дни посетят 8% опрошенных. Фото: pixabay

74% украинцев планируют быть дома на майские выходные.

17% будут заниматься домашним хозяйством, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает РБК-Україна.

Родных и близких в выходные дни посетят 8% опрошенных.

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5% проведут время с друзьями или знакомыми, 1% - поедут в путешествие по Украине.

10% респондентов планируют заняться чем-то другим.

Опрос проводился 24-25 апреля 2020 года среди 1200 человек. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

В этом году День труда приходится на пятницу, поэтому будет 3 выходных подряд - с 1 по 3 мая. 9 мая в Украине отмечают День Победы. Поскольку этот праздник в 2020-м приходится на субботу, то выходным днем ​​станет следующий понедельник, 11-е число.