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понедельник, 14 марта 2022 11:05

Спецтема: Война России против Украины

Украинцы остановили на границе фуры в Россию и Беларусь. Блокаду держат третий день
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Фото: Ewelina Burda / dziennikwschodni.pl

Эти грузовики перевозят продукты и техники для агрессора. С такими словами украинские активисты остановили на пункте пропуска в Польше Кукурики (Люблинское воеводство) фуры, следующие в Беларусь и Россию. Блокада длится уже третий день.

Первые активисты вышли на КПП польско-белорусской границы в субботу утром. Они просят расширить европейские санкции на транзит товаров по автодорогам, пишет польское издание Dziennik.

По словам активистов Натальи Панченко и Евгения Климакина, по состоянию на день 13 марта очередь фур достигла 28 километров. Люди остаются дежурить и на ночь.

Люблинский депутат Йоанна Муха от Движения "Польская 2050" поддерживает действия украинцев.

"Мы уже много дней говорим, что транзит в Беларусь и Россию нужно прекратить. Эти страны должны быть отрезаны от всех путей, по которым туда могут добраться товары, в том числе и те, которые используются во время войны", - говорит местная политик.

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Со своей стороны, в налоговой администрации Люблина прокомментировали, что большинство фур везут товары не из Польши, а из других стран ЕС. Уверяет, что это не попавшие под санкции Евросоюза товары.

До полномасштабного вторжения России в Украину в Беларусь, Россию и далее, например, в Казахстан или Монголию товары возили около 1800 польских транспортных компаний.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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