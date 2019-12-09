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понедельник, 09 декабря 2019 13:50

Украинцы определили самый безопасный город страны

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Украинцы определили самый безопасный город страны
Также Хмельницкий в лидерах рейтинга прозрачности крупнейших городов Украины. Фото: khmelnytsky.com.ua

Наиболее безопасно украинцы чувствуют себя в городе Хмельницкий.

Таковы результаты опроса, проведенного в областных центрах Украины Социологической группой Рейтинг.

48% опрошенных в Хмельницком чувствуют себя в полной безопасности, идя домой в темное время суток, еще 20% - скорее в безопасности.

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Хуже ситуацию с безопасностью в своем городе оценивают жители Херсона - полностью в опасности или скорее в опасности с наступлением темноты чувствуют себя 66% опрошенных.

Половина или более жителей опасаются ходить в темноте в Кропивницкому (57%), Полтаве (55%), Запорожье (54%), Одессе (52%), Николаеве (50%).

Безопасные, с точки зрения жителей, города, кроме Хмельницкого - Луцк (65% не боятся ходить ночью), Винница (65%), Тернополь (64%), Черновцы (63%), Ивано-Франковск (61%).

В столице полностью безопасно себя чувствуют 23% граждан, а вот 28% в темное время суток чувствуют себя полностью в опасности.

В микрорайоне Гречаны Хмельницкого открыли первый за 27 лет, построенный с нуля, детский сад.

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Дата
09
декабря

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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