Украинцы оценили, на что больше всего не хватает денег. Фото - РБК-Украина

Раз в два года Госстат проводит исследования домохозяйств, направленное на изучение их восприятия собственной бедности. Социологи в этом случае говорят о депривации, под которой понимается сокращение или полное лишение возможности удовлетворять потребности человека - психофизиологические или социальные.

Не менее 95% опрошенных осенью 2017 считали признаками бедности отсутствие таких возможностей: не отказывать себе в самых необходимых недорогих продуктах питания;

хотя бы через день потреблять блюда с мясом, курятиной, рыбой (или их вегетарианским эквивалентом); обновить верхнюю одежду и обувь для холодного времени года для взрослых один раз в 5 лет, приобрести при необходимости новую одежду и обувь для детей; купить телевизор, холодильник, стиральную машину или телефон (в том числе мобильный); иметь жилье в нормальном состоянии, водопровод, ванну или душ, увеличить имеющуюся жилплощадь, которая не превышает 5 кв. м на человека, своевременно оплачивать счета за жилье и услуги, поддерживать достаточно теплую температуру в своих домах (приобрести топливо, обогреватель и т.п.) в течение отопительного сезона; оплачивать услуги врача (кроме стоматолога) и назначенные им обследования и процедуры, жизненно необходимую хирургическую операцию или лечение в стационаре, покупать лекарства, назначенные врачом; обеспечить лицам, входящим в состав домохозяйства, получения профессионального образования; позволить себе неожиданные необходимые расходы за счет собственных ресурсов.

Госстат отмечает, что улучшение потребительских возможностей населения по сравнению с 2015 годом произошло по большинству признаков и практически во всех группах населения. Однако показатели 2013 остаются абсолютно лучшими в период с 2007 года.

Наиболее распространенными нуждами во всех группах населения были: недостаток средств для удовлетворения неожиданных необходимых расходов за счет собственных ресурсов - 60% (в 2015 - 64%); недостаток для недельного семейного отдыха вне дома один раз в год - 52% (55%); недостаток средств для оплаты необходимых товаров и услуг здравоохранения - 30-27% (32-27%); отсутствие автомобиля - 29% (29%); отсутствие в населенном пункте учреждений, оказывающих бытовые услуги - 20% (22%); необеспеченность населенного пункта услугами экстренной медицинской помощи - 15% (15%); отсутствие компьютера - 14% (15%).

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Одежда и питание. О наличии скитаний в сфере питания высказались 25% (в 2015 г. - 28%). Среди регионов наибольшая доля таких респондентов в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Винницкой областях (91-34%), наименьшая - в Киеве, Ровенской, Полтавской и Киевской областях (7-12%). Сказали, что не имели достаточно средств для ежедневного потребления недорогих продуктов питания, 9% населения (в 2015г. - 11%). Не могли позволить себе раз в пять лет обновить одежду и обувь для холодного времени года 26%, приобрести по необходимости новую одежду и обувь для детей - 12% (в 2015 г. соответственно 30% и 15%).

Жилье. Каждый десятый сообщил об отсутствии жилья в нормальном состоянии. Жилая площадь 5% населения не превышала 5 кв. м на человека. При этом уменьшилась доля украинцев, у которых из-за нехватки средств отсутствовали внутри жилища туалет со сливом (с 22% до 21%), ванна или душ (с 19% до 17%), водопровод (с 17% до 15%).

60 процентов населения Украины - за чертой бедности. В 2003 году за чертой бедности находились столько же людей. А самыми тяжелыми были 1993-1995 годы.