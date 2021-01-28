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четверг, 28 января 2021 18:30

Украинцы обеднели. Покупают мало - владелица обувной компании

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Украинцы обеднели. Покупают мало - владелица обувной компании
Производители также изменили свою стратегию. Фото: pixabay.com

Украинцы стали более рассудительно относиться к покупкам. Карантин, который действует в стране из-за распространения коронавируса, снизил спрос потребителей на непрактичные товары.

Покупательная способность населения снизилась, рассказала Gazeta.ua владелица компании, которая производит обувь ручной работы Яна Гуменчук.

"В период весеннего карантина особенно это было заметно. Если в первые недели люди что-то покупали, то потом вообще перестали. Зачем брать новые ботильоны, если ты никуда не сможешь их одеть и постоянно сидишь дома?" - сказала она.

По ее словам, даже после снятия жестких карантинных ограничений ситуация не сильно изменилась, поскольку люди все чаще работают дистанционно. Потребитель, который редко выходит на улицу, не будет покупать 5 пар зимней обуви.

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"Перестали делать импульсивные покупки - теперь к шопингу подходят рационально. Почти никто не берет розовые туфли, потому что просто "понравился цвет". Даже ожесточенные модницы. Сегодня обращают внимание на удобство, универсальность цвета, модели, фасона. Конечно, причина понятна: большинство украинцев остались без работы или боятся нестабильности", - пояснила Гуменчук.

Производители также изменили стратегию. Пытаются изготавливать стандартные модели с минималистичным дизайном, сочетаемыми цветами и тому подобное.

"Производители даже новые коллекции делают с учетом карантинных "тенденций". Вынуждены создавать продукт, который точно купят и который долго будет актуальный", - добавила Яна.

Пандемия стала причиной того, что большинство украинцев оказались за чертой бедности. Особенно этот показатель изменился в 1-м полугодии 2020 года.

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