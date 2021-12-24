Украинцы не верят, что переговорами с Путиным Зеленский вернет Донбасс

Большинство украинцев уверены, что прямые переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина не помогут вернуть оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым.
Таков результат опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
26,6% опрошенных респондентов считают, что именно прямые переговоры президента Украины Зеленского с президентом Российской Федерации Путиным могут являться способом достичь мира. В то же время 58,1% придерживаются мнения, что переговоры можно проводить только при участии западных партнеров.
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Также 84,4% опрошенных не верят, что прямые переговоры Зеленского и Путина приведут к возвращению Крыма. 66,3% респондентов не считают, что прямые переговоры смогут вернуть оккупированную часть Донбасса.
КМИС провел опрос общественного мнения среди взрослого населения по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма, частей Донецкой и Луганской областей, в период с 13 по 16 декабря методом телефонных интервью.
Проведенный КМИС в начале декабря опрос показал, что в случае нападения России украинцы будут сопротивляться. У респондентов спросили, к каким действиям они прибегли бы в случае военной агрессии. Данные исследования свидетельствуют о том, что обороняться готова половина украинцев, каждый третий - с оружием.
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