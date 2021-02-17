Украинцы назвали вакцину, которой доверяют больше всего

Каждый 5 украинец, то есть 20%, считает, что вакцинация будет успешной. Фото: pixabay

Украинцы больше всего доверяют вакцине от коронавируса американо-немецкой компании Pfizer / BioNTech.

23% людей выразили поддержку именно этому препарату, сообщили в результатах опроса компании Research & Branding Group.

Препарату от AstraZeneca / Oxford доверяют 16% украинцев, а от компании Moderna - 12%.

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Российской вакцине "Спутник V" и американской Novavax показали доверие 8% опрошенных. 3 производителям из Китая верят 3% людей.

Каждый 5-й украинец, то есть 20%, считает, что вакцинация будет успешной, а не надеются на это 44% людей. Треть опрошенных думают, что медицина в Украине частично справится с вакцинацией.

39% опрошенных людей в Украине придерживаются мнения, что массовая вакцинация сможет вернуть человечество к нормальной жизни, не верят - 36%, а каждый 4-й не определился.

Опрос проводился с 20 января по 1 февраля 2021 года среди 1802 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

В Украине заработал информационный сайт о вакцинации от коронавируса. На ресурсе Министерства здравоохранения можно найти необходимые ответы по прививкам в Украине, сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram. Портал vaccination.covid19.gov.ua является официальным источником информации.