Украинцы назвали свой любимый праздник. Это не Новый год

Большинство украинцев считают самым любимым новогодним праздником - Рождество. Фото: @Orthodox.in.Ukraine

Для украинцев самым любимым праздником среди новогодних является Рождество, свидетельствуют результаты опроса Социологической группой "Рейтинг" с 2 по 4 января.

Об этом указали 56% респондентов. 28% опрошенных сказали, что это Новый год, 6% - День Святого Николая, 3% - Старый Новый Год.

77% опрошенных отметили, что празднуют Рождество 7 января. 15% отмечают этот праздник дважды, как по юлианскому календарю (7 января), так и по григорианскому (25 декабря).

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5% Рождество не празднуют. Больше всего тех, кто празднует в двух датах, или по новому стилю - в западных областях и Киеве.

Социологи опросили 2500 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера. Погрешность опроса - не более 2%.

Две трети опрошенных украинцев отметили, что верят в Святого Николая, в Деда Мороза - 31%. Украинцев на этой неделе ждут 4 выходных дня - с 7 по 10 января.