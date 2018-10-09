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вторник, 09 октября 2018 11:15

Украинцы могут путешествовать без виз в 128 стран мира

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Украинцы могут путешествовать без виз в 128 стран мира
Россия занимает 47 место в Индексе с безвизовым доступом к 119 стран мира. Фото: rivnepost.rv.ua

Паспорт гражданина Украины позволяет посещать без виз 128 стран мира. За четвертый квартал 2018-го государство расположилась на 41 месте в Индексе паспортов.

Автором международного рейтинга стран по уровню свободы передвижения является компания Henley & Partners.

Как отмечают аналитики компании, Украина за последние 3 месяца опустилась в рейтинге с 38 на 41 место, но это произошло только за счет движения других стран. Граждане Украины по-прежнему могут посещать без визы рекордные для страны 128 государств, тогда как еще в начале 2018-го украинцы могли путешествовать без виз в 114 стран мира.

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Самым мобильным признан паспорт Японии: граждане этой страны могут свободно посещать 190 стран мира. Это рекордный показатель за все время существования индекса. 3 месяца назад Япония делила 1 место с Сингапуром, но японцы получили безвизовый доступ в Мьянму, оставив Сингапур на 2 месте (189 стран с безвизовым посещением). Германия, которая еще недавно была стабильным лидером Индекса, заняла 3 место (188 "безвизовых" стран). Такой же показатель в Южной Корее и Франции. 4 место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия, Швеция.

Россия занимает 47 место в Индексе с безвизовым доступом к 119 странам мира, республика Молдова - 46 место (122 страны), Республика Беларусь - 68 (77 стран).

Паспорта Мальты и Кипра продолжают улучшать свои показатели. За 3 месяца Мальта догнала в рейтинге Грецию и Австралию, разделивших 7 место. Граждане Мальты могут посещать без визы 183 страны мира, тогда как 3 месяца назад этот перечень состоял из 182 стран, а в начале года - 169 стран. Такая же положительная динамика у Кипра: 173 страны в четвертом квартале, 173 - третьем, 159 стран - в начале 2018-го. В обеих странах действуют популярные программы получения гражданства через инвестиции.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как индекс визовых ограничений (переименован 2018-го), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс выдается с 2006-го в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), поддерживающей крупнейшую в мире базу туристической информации.

Украина и Грузия договорились о взаимной отмене виз. Украинцы могут ехать в Грузию по ID-паспортами.

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09
октября

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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