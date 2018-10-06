Украинцы получили безвиз с еще одной страной

Украина и Грузия договорились о взаимной отмене виз.

Украинцы могут ехать в Грузию по ID-паспортами, пишет telegraf.

Соглашение подписали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Подписание состоялось в молдавском Кишиневе. Там руководители правительств принимают участие в саммите ГУАМ.

Автор: kmu.gov.ua Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе

Украинцы смогут находиться в Грузии без виз в течение 90 дней ежегодно.

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Экономический рост должен отображаться на жизни граждан. Именно поэтому, снимая торговые барьеры, надо снимать и барьеры отношений между людьми, говорят главы правительств

В конце сентября украинский министр иностранных дел Павел Климкин подписал с уругвайским коллегой Луисом Альмагро соглашение об установлении безвизового режима между странами.