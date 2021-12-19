Украинцы могут перейти на празднование Рождества 25 декабря – Эпифаний

В течении 10 лет украинцы перейдут на новый календарь. Фото: president.gov.ua

Глава Православной церкви Украины прогнозирует, что за 10 лет большинство украинцев начнут праздновать Рождество 25 декабря, а не 7 января.

Об этом заявил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода".

Митрополит Киевский и всея Украины подчеркнул, что лично поддерживает переход празднования Рождества по новому лианскому календарю, однако процесс должен состояться постепенно. Он отметил, что украинцев "уже пытаются делить и по языку, и по религии".

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Также Митрополит уверен, что 25 декабря храмы будут пустовать, а 7 января будут переполнены людьми.

"Это больше всего связано с традициями внутри. Мы уже разговаривали и анализировали. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет столь активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года, было ли это искусственно создано, я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я на самом деле не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать", — прокомментировал Епифаний.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в святой Софии Киевской была создана Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем избрали митрополита Епифания.